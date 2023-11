Hygge – Draußen wartet der Winter mit einer herrlich verschneiten Landschaft auf, drinnen knistert der Kamin und es ist mummelig warm. So lässt es sich gut gehen, in einem der PuresLeben-Ferienhäuser in der Steiermark (Foto: Guenter Standl)

Endlich ist der Winter da und mit jeder Schneeflocke wächst die Sehnsucht: Raus aus dem Alltag, rauf auf die Ski und rein in unsere gemütlichen Winter-Wellness-Hotels. Herrlich ist es, wenn man nach einem abfahrtsreichen Tag auf der Piste anschließend eine entspannende Massage oder einen wärmenden Saunagang genießen kann.

Sich einfach um nichts kümmern müssen, das ist was wert: Die Zimmer sind aufgeräumt, die Skischuhe stecken auf dem Heißluftgestell im Keller, die Sauna ist längst geheizt und die Nase erschnuppert schon die ersten Aromen des Abendessens. In der kalten Winterzeit gibt es kaum etwas Schöneres, als dem Alltag zu entfliehen und sich in einem gemütlichen Hotel zu entspannen. Ob ein paar Tage einfach mal alleine, mit dem Partner, den Freunden oder der Familie – viele Hotels bieten gerade in der kalten Jahreszeit den perfekten Rahmen, um sich zu erholen und die schönen Seiten des Winters in vollen Zügen zu genießen.

Nach voll gepackten Arbeitstagen im grauen Winterallerlei, ist ein Hotel mit seinem warmen, behaglichen Ambiente genau das Richtige. Die meisten Gasthäuser sind jetzt besonders liebevoll dekoriert und verbreiten eine weihnachtliche Atmosphäre, die sofort für Entspannung sorgt.

Winterwanderungen Ein weiterer Pluspunkt ist das breite Angebot an Aktivprogrammen der Hotels. Viele liegen in landschaftlich reizvollen Regionen, prädestiniert für einsame Spaziergänge oder geführte Wanderungen. Die klare Winterluft und die verschneite Landschaft sorgen für ein ganz besonderes Naturerlebnis. Wer es sportlicher mag, kann sich auf den Skipisten austoben oder eine Runde Schlittschuhlaufen auf dem zugefrorenen See. Auch Ausflüge zu nahe gelegenen Weihnachtsmärkten oder kulturellen Sehenswürdigkeiten sind in der Winterzeit besonders reizvoll.

Wohltuende Massagen

Nach einem langen aktiven Tag an der frischen Luft tut es gut, sich in die erfahrenen Hände von professionellen Therapeuten fallen zu lassen. Klar, ist eine klassische schwedische Massage immer gut und lockert die beanspruchte Muskulatur. Aber wie wäre es mit einer Hot-Stone-Massage? Dabei werden alle Sinne berührt, der Körper mit duftenden Ölen und heißen Steinen massiert, deren Wärme tief ins Gewebe zieht. Auch eine Kräuterstempelmassage wäre eine Idee oder eine Shiatsu-Massage. Bei dieser Fingerdruckmassage aus Japan, die ihre Ursprünge in der Traditionellen Chinesischen Medizin hat, werden verschiedene Massagetechniken mit Methoden der energetischen Körperarbeit kombiniert. Statt mit reiner Muskelkraft Druck auszuüben, arbeitet der Therapeut mit dem eigenen Körpergewicht. Die heutigen Wellnesshotels bieten wirklich eine große Auswahl an Massagen und speziellen Behandlungen. Das kompetente Spa-Team berät auch gern, wenn man sich ob der Fülle an Anwendungen nicht entscheiden kann.

Und der krönende Abschluss und Ausklang eines solch herrlichen Urlaubstag? Natürlich ein vorzügliches Candlelight-Dinner und ein gutes Glas Wein im Restaurant Ihres Wellnesshotels.

Zeit für Gemeinsamkeit Was gibt es schöneres als es sich in den eigenen vier Wänden, in einem schmucken Chalet oder einem hübschen Hotels gemütlich zu machen, während draußen die Dunkelheit hereinbricht. Hektik hat hier keinen Platz, stattdessen ist Zeit für Beschaulichkeit. Und natürlich auch Zeit für Gemeinsamkeit: Ist es nicht schön, mit Freunden und Familie an einem großen Tisch zu sitzen und bei gutem Essen und einem Glas Wein über Gott und die Welt zu plaudern?

Schöne Winterzeit

Warum wir diese Jahreszeit so lieben

Selfcare Kürzere Tage und längere Nächte. Jetzt findet das Leben nach dem frühen Sonnenuntergang hauptsächlich drinnen statt. Ein spannendes Buch lesen, in Zeitschriften blättern, einen romantischen Film schauen und einfach mal die Beine hoch legen … herrlich, Zeit für sich selbst zu haben. Wechselbad Gerade noch bei Minusgraden durch den Schnee gestampft, sitzen wir jetzt in der finnischen Sauna und genießen die wohlige Hitze. Der Wechsel zwischen warm und kalt stellt den Körper auf eine Probe, fordert ihn und stärkt so unser Abwehrsystem.

Power Klar, auspowern kann man sich auch im Sommer, zum Beispiel bei einer Mountainbike-Tour. Doch was ist das für ein einmaliges Gefühl auf feinstem Pulverschnee mit Ski oder Snowboard ins Tal zu rauschen.

Magie Die weiße Pracht, die sich wie eine Kaschmirdecke über die Landschaft legt, glitzernder Schnee, der unter den Schuhen knirscht, zarte Flocken, die vom Himmel taumeln, der Duft von Weihnachtsbäckerei– das ist Wintermagie. Erinnerungen Wisst ihr noch? Die sternförmigen Eiskristalle versuchen mit der Zunge aufzufangen und den ersten Schneemann bauen … Jetzt ist Zeit in Erinnerungen zu schwelgen und vielleicht mit der ganzen Familie in das Hotel zu fahren, in dem man schon als Kind seine Skiferien verbracht hat.

Wir verraten Ihnen, wo es die besten Winter-Wellness-Hotels gibt

Lesen Sie unsere Top-Empfehlungen für zauberhafte Auszeiten für einen Winter-Urlaub mit Mehrwert in der aktuellen Ausgabe der SPAinside