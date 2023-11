Neues Badeschloss

Am 1. Dezember 2023 ist es soweit: Nach dreijähriger Sanierung öffnen sich die Türen zum Badeschloss, direkt gegenüber des vor drei Monaten eröffneten Straubinger Grand Hotels in Bad Gastein. Hinter der geschichtsträchtigen Fassade wird das Thema Baden, die DNA des Badeschlosses und des Kurorts, modern interpretiert: Von der Lobby und den öffentlichen Bereichen über die 102 Zimmer und Suiten im Alt- und Neubau bis hin zum Alpine Swim Club spielt das Element Wasser visuell und sinnbildlich eine omnipräsente Rolle.

Für den Alpine Swim Club wurde auf drei Etagen ein Spa-Konzept entwickelt, das auf den drei Säulen des Wohlbefindens, Physical Wellness, Mental Wellness und Food Wellness besteht. Vom Pool im 14. Stock haben Gäste einen Bilderbuchblick auf das malerische Gasteiner Tal. Im Vordergrund stehen Angebote mit holistischem Ansatz, Yoga, Floating-Meditation und gesunde Ernährung Zur Philosophie passend arbeitet das Therapeuten-Team mit Pflegeprodukten der englischen Clean Beauty Marke The Organic Pharmacy. www.travelcharme.com/hotels/badeschloss

Foto: Guenter Standl

PRIESTEREGG PREMIUM ECO RESORT Das Hotel im österreichischen Leogang startet mit einigen Neuigkeiten in die Wintersaison. So können Gäste in der kalten Jahreszeit an einem geleiteten Natur- und Kaltwasserbaden im frischen Gebirgsnass teilnehmen. Das gibt dem Immunsystem einen Extrakick und erhöht die mentale und körperliche Leistungsfähigkeit. Verbunden wird das Abtauchen ins kalte Wasser mit dem Erlernen der richtigen Atemtechnik. Ebenfalls neu: In der zur Resort-Gruppe gehörenden Hendl Fischerei wurde die Alpin Orangerie eingeweiht, ein neuer Lunch- & Loungebereich im Ibiza-Feeling. www.priesteregg.at

GROUPE GM, führender Anbieter im Bereich Hotelbedarf, hat gemeinsam mit dem italienischen Luxusmodehaus Trussardi eine weltweit erhältliche Amenity-Linie entwickelt. Sie umfasst den 400 ml-Ghost-Spender mit Duschgel, Shampoo, Pflegespülung, Körperlotion, Haar- und Körpergel sowie Flüssigseife. Die Tuben sind aus Zuckerrohr, die Flaschen aus 100 Prozent recyceltem Plastik www.groupegm.de

ENGEL AYUPURA HOTEL DOLOMITEN Das neue Ayurveda Hotel eröffnet im November, inmitten einer beeindruckenden Bergkulisse in Welschnofen/Südtirol. Die Marke Engel steht für hohe Qualitätsstandards, vor allem in der Therapie sowie in der herzlichen und traditionellen Gastfreundschaft. Das stilvolle Boutique-Hotel für Adults only liegt im charmanten Eggental, nur 20 Kilometer von Bozen entfernt. Das Interieur ist modern und anspruchsvoll gestaltet. In der Loft-Suite mit freistehender Badewanne und Sauna, genießen Gäste eine luxuriöse Auszeit. www.ayurveda-dolomites.com

30 Jahre Baden in Licht und Musik – LIQUID SOUND feiert Geburtstag 30 Jahre nach Einweihung der ersten „Liquid Sound“-Anlage im November 1993 gehört das Baden in Licht und Musik zum Erfolgsmerkmal der drei Thermen der Toskanaworld-Gruppe in Bad Sulza. Inspiriert wurde Liquid Sound von den Walgesängen. In speziellen Thermenräumen wird Musik gespielt, zur Inspiration, zur Entspannung, zum Abtauchen. Bei besonderen Anlässen gibt es Live-Konzerte, Liquid Sound Club-Abende und ein Festival der Wasserkunst.

www.liquidsound.com, www.liquidsoundclub.com

BRENNERS PARK-HOTEL & SPA In Fortsetzung der mehr als 150-jährigen Geschichte steht dem Grandhotel „eine neue Ära zeitloser Eleganz“ bevor. Eine umfassende Modernisierung lässt das Hauptgebäude mit seinen rund 80 Zimmern und Suiten auf fünf Etagen ab Ende 2024 in einem neuen Glanz erstrahlen. Das Restaurant Wintergarten steht seit dem ersten Tag im Jahr 2002 für zeitgenössische Spitzenküche mit französischen Einflüssen und wird seine Gäste auch während der Modernisierungsarbeiten wie gewohnt begrüßen. www.oetkercollection.com

SPA-BERATUNG MIT 360-GRAD-BLICK bietet Nicole Praß-Anton mit ihrem neu gegründeten Unternehmen. Die renommierte und vielfach ausgezeichnete Spa-Managerin, Trainerin und Therapeutin will ihr Wissen und ihre langjährige Erfahrung teilen und in Hotels für ein unvergessliches Spa-Erlebnis sorgen. Zum breitgefächerten Dienstleistungsspektrum von „Spa Herz“ gehören Beratung, Schulungen für Spa-Teams, Unterstützung als Gasttherapeutin mit exklusiven Signature-Behandlungen und maßgeschneiderte Retreats für Hotelgäste. www.spaherz.de

ZERTIFIZIERTE AUS- UND FORTBILDUNG Wer die Natur liebt und sich für das Thema Wellness begeistert, wird in der NaturReich Akademie fündig. Die Intensivausbildungen im Bereich Naturkosmetik inklusive Visagistik, Fachfußpflege und Wellnesstherapie zeichnen sich durch ihren hohen Praxisanteil aus. Zertifiziert vom Bundesverband Kosmetik und Fußpflegebetriebe Deutschland e.V.

www.naturreich-akademie.de

AUF NACH SPANIEN Die Lanserhof-Gruppe will Ende 2026 ihr erstes Gesundheitsresort in Spanien eröffnen. Gemeinsam mit Altamar Cam Partners, einem globalen Vermögensverwalter, und der spanischen Immobilien-Investmentgruppe Inbest-GPF wird die Hotelgruppe mehr als 100 Millionen Euro in die Entwicklung eines modernen Gebäudes in der Nähe von Marbella investieren, das höchste Nachhaltigkeitsstandards erfüllen soll. Das Unternehmen betreibt derzeit drei Resorts in Lans, Tegernsee und Sylt sowie Tagesresorts in London und Hamburg. www.lanserhof.com

UPSTALBOOM WYK Das Hotel auf der Insel Föhr feiert seinen fünften Geburtstag. Direkt an der Nordsee gelegen, hat sich das Haus nicht nur als Urlaubsziel, sondern auch als Treffpunkt für Insulaner und Besucher etabliert. 167 Zimmer, Lofts und Suiten sowie die zwei hauseigenen Restaurants stehen zur Verfügung. Darüber hinaus können die Gästen des Hauses die Hotelbar und den 2000 Quadratmeter großen Wellnessbereich nutzen. Mit der Aktion „Lebenswert“ werden Spenden generiert, die unter anderem für soziale und Umweltprojekte eingesetzt werden. www.resort-suedstrand-foehr.de

LINDNER SPA HOTEL BINSHOF Zum Jahresende schließt das bekannte Wellnesshotel in Speyer seine Pforten. Die Lindner-Hotelgruppe gibt zum 31. Dezember 2023 ihren Standort im Speyerer Binshof auf. Auch der Spa-Betrieb ist davon betroffen. Der Pachtvertrag wurde von Seiten der Hotelbetreiber nicht verlängert, da es laut verschiedenen Pressemeldungen keine Einigung mit dem Eigentümer über Investitionen zur Modernisierung der Hotel-Anlage gab.

NEUE SPA-TEXTIL KOLLEKTION Japandi verbindet Wohlfühlatmosphäre mit strenger Ästhetik und bringt den coolen Style des Nordens mit der reduzierten Ästhetik des Ostens zusammen. Dieser beliebte Designstil wurde nun auch in einer neuen Spa-Textilkollektion aufgegriffen, die Klafs mit Designerin Gesa Hansen entwickelt hat. www.klafs.de

NEUERÖFFNUNG IM HERBST 2024 Ein neuer Gedanke. Ein neues Konzept. Ein neuer Ort. Ruhe und Kraft. Wald und Weite. Auf der Suche nach Balance und frischer Energie werden Gäste im nächsten Herbst hier sicher fündig.

Wald.Weit – Rheingau Hotel & Retreat ist eine Destination mit markanten Merkmalen: 18 Hektar wohltuende Waldfläche und ein Weitblick, der innehalten lässt. Modernes Design und Naturverbundenheit bilden das edle und gleichzeitig zurückhaltende Wesen dieses Ortes. www.wald-weit.com

VILLEROY & BOCH Der saarländische Porzellankonzern übernimmt den Badausrüster Ideal Standard. Mit dem Zukauf, dem größten in der Unternehmensgeschichte, würde der Familienkonzern aus Mettlach seinen Umsatz um mehr als drei Viertel auf rund 1,6 Milliarden Euro steigern. Beide Unternehmen ergänzen sich regional, im Vertrieb und im Produktportfolio. Mit dem Zusammenschluss plant Villeroy & Boch nun deutliches Wachstum und den Anschluss an die größten Badproduktehersteller Europas. Die Ideal Standard Group hat ihren Hauptsitz in Brüssel. Das Unternehmen stellt unter anderem Armaturen, Badmöbel sowie Dusch- und Badewannen her. www.villeroy-boch.de