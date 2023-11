Sorglos am Meer

Falkensteiner Hotel & Spa Iadera. An der türkisblauen Adria in Kroatien ist mit dem Punta Skala Resort von Falkensteiner ein Urlaubsparadies entstanden, das mit zwei 5-Sterne-Hotels und neuen schicken Villen ganz unterschiedliche Erwartungen erfüllt. Wir waren für Sie im Hotel und Spa Iadera.

Sieben Uhr. Raus aus den gemütlichen Federn, die Sonne strahlt schon, die blaue Adria glitzert keck und die Vögel zwitschern aufgeregt ein Liedchen. Ansonsten ist es noch still im Luxushotel Iadera. Es ist die perfekte Zeit um im Infinitypool mit ein paar kräftigen Schwimmzügen den Morgen zu begrüßen. Tags zuvor zog es mich an den feinen Sandstrand beim Diadora Family-Hotel, dem zweiten 5-Sterne-Haus im 30 Hektar großen Punta Skala Resort auf der gleichnamigen Halbinsel. Doch dort war ich so fasziniert von den vielen kleinen Fischen im glasklaren Wasser, dass ich gar nicht zum Schwimmen im Meer kam. Dafür bin ich durch das weitläufige, üppig begrünte Gelände gelaufen, vorbei an den Pools und Tennisplätzen.

Sport wird bei Falkensteiner groß geschrieben. Egal, ob man Gast im Iadera, im Diadora, in der Residenz Senia ist oder in den super schicken neuen Luxusvillen logiert, die Auswahl an sportlichen Aktivitäten für jedes Alter ist enorm. Das Fortis Club & Outdoor-Zentrum bietet über 25 verschiedene Sportprogramme, auch allerlei Action auf dem und im Wasser. Yoga-Begeisterte können FloatFit Yoga ausprobieren und wer mutig ist und ein Bad in einem mit Eiswasser befüllten Kübel nicht fürchtet, nimmt an einem Wim-Hof-Workshop teil. Ich muss gestehen, mir ist das angenehm temperierte Wasser im Pool bedeutend lieber.

Küchenlatein In den Sommermonaten kredenzt Sternekoch Paul Ivić in seinem Pop-up Restaurant Tian am Meer unkomplizierte vegetarische und vegane Küche. Natürlich regional und saisonal inspiriert. Meat Lover kommen im Steak House Planika auf ihre Kosten. Raffiniertes Seafood direkt am Meer genießt man im Restaurant Bracera.

Das Spice Restaurant im Health & Fitnessclub Fortis bietet Sushi, Poke Bowls und Smoothies.

Rundum Verwöhnprogramm

Ein Tag im Iadera Hotel vergeht wie im Flug, weil man unendlich viel machen kann – oder einfach dem süßen Nichtstun frönt. Sonnige Rückzugsorte zum Beispiel am Meer gibt es hier viele. Und wenn ich genug von der Sonne hatte, war mir der Pinienwald entlang der Promenade eine herrlich kühle Oase.

Eine noch entspannendere Zuflucht ist das Acquapura Spa mit seinem tollen Hamam und dem hübschen Wellnessgarten.

Kulinarisch wird der Gast hier übrigens bestens versorgt mit mediterranen und regionalen Spezialitäten. Und um einen herrlichen Tag im Falkensteiner Resort ausklingen zu lassen, ist die Terrasse der Sotto Voce Lounge Bar das perfekte Plätzchen: mit einem Glas Rotwein oder einem süffigen Cocktail in der Hand einen fantastischen Sonnenuntergang erleben.

Was erwartet die Gäste in Sachen Wellness und Fitness im Resort?

Das Acquapura Spa mit seinen 6000 Quadratmetern lässt kaum Wünsche offen. Es ist eine luxuriöse Oase in Schwarz-Weiß mit diversen Saunen, türkischem Bad, Salz- und Süßwasserpools, Kneipp-Kanal, Ruheräumen und Schaukeln zum Entspannen. Fitness wird in diesem Resort groß geschrieben. Ganz neu ist der Fortis Club, der nicht nur mit einem großartigen 800 Quadratmeter großen Health- und Fitnessbereich punktet, sondern auch Event- und Entertainment-Center ist. Das ganze Jahr über werden verschiedene Camps für Große und Kleine angeboten, wie Fußball, Tennis, Schwimmen, Klettern, aber auch Gaming und Kochen.

Yoga-Retreats und Personal Trainings können ebenfalls gebucht werden.

Welche Behandlungen sollte man unbedingt ausprobieren ?

Ich war angetan vom Facial mit den Produkten von Phytomer, die Meeresmineralien enthalten. Total begeistert hat mich das Hamam. In diesem ganz in Schwarz gehaltenen Raum erhielt ich ein Körperpeeling mit einem Seidenhandschuh, Seifenschaummassage plus Kopfmassage. Danach war ich wirklich tiefenentspannt – und eine Etage über Wolke 7. Obwohl das Meer ja direkt vor der Nase liegt, habe ich morgens gerne meine Bahnen in einem der Thalasso-Pools gezogen.

Kann man im Spa auch etwas essen?

Ja, im Spa-Bistro werden knackige Salate, frisch gepresste Fruchtsäfte, Smoothies und Matcha-Drinks angeboten. Schmecken köstlich und steigern die Vitalität.

Das Bistro ist von 12 bis 17 Uhr geöffnet, das Spa (Pools und Anwendungen) von 8 bis 22 Uhr, Cardio-Fitnessraum und Yogaraum jeweils von 6.30 Uhr bis 22 Uhr.

Falkensteiner Hotel & Spa Iadera Das 5-Sterne-Hotel gehört zum Punta Skala Resort und liegt in Kroatien, direkt an der Adriaküste im Örtchen Petrčane. Der Flughafen Zadar ist ca. 34 Kilometer entfernt. www.falkensteiner.com/resortpuntaskala Eine Übernachtung mit Frühstück für zwei Personen kostet Ende November ab 179 Euro.

