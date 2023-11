Wenn die Temperaturen fallen und so langsam der Winter Einzug hält, gibt es kaum etwas Schöneres, als sich in die eigenen vier Wände zurückzuziehen. Die werden zum warmen, gemütlichen Nest, das uns Schutz vor der grauen eisigen Welt da draußen bietet. Winterzeit ist Kuschelzeit.

eht es Ihnen auch so, dass die kalte Jahreszeit immer viel zu schnell und völlig überraschend kommt? Gerade noch im T-Shirt durch einen milden Herbsttag geradelt, müssen jetzt Pullover, Schal und Handschuhe herausgeholt werden. Und bald fallen die ersten Schneeflocken, worauf sich Winter-Fans schon ungeduldig freuen und im Stundentakt ihre Wetter-App checken.

Ja, so eine glitzernde Winterlandschaft hat schon was: die weiche, weiße Decke, die die Täler überzieht, die Bergspitzen, die plötzlich weiße Mützen tragen, und freudige, rotwangige große und kleine Menschen, die die Skipisten bevölkern. Aber ganz ehrlich, ist es zuhause nicht auch wunderbar? Besonders in der kalten Jahreszeit ist es so kuschelig, hygge, gemütlich wie kaum im Jahr. Da kommt man gerne heim, um zu bleiben. Außerdem laden die dunklen und kalten Wintermonate doch förmlich dazu ein, sich eine Auszeit zu gönnen. So wie die Natur in diesen Monaten innehält, sollten auch wir es hin und wieder tun: uns auf das Wesentliche besinnen, die eigene Achtsamkeit stärken und den Fokus auf das Hier und Jetzt legen. Das hilft uns Stress abzubauen und innere Gelassenheit zu finden.

Akkus laden und zur Ruhe kommen

Ruhige Wintertage sind einfach ideal, sich auch mal etwas mehr um sich selbst zu kümmern, den eigenen Bedürfnissen mehr Raum und Zeit zu geben. Ruft da nicht bereits die Couch zum relaxten Nichtstun? Schnappen Sie sich die Lieblingskuscheldecke, flauschige Socken und schenken Sie sich eine Tasse heißen Tee oder Kakao ein – und dann ab aufs Sofa. Ein gutes Buch lesen, vielleicht die verpasste Netflix-Serie anschauen, den Herzensmenschen zum Filmmarathon einladen oder die neuesten Podcasts hören. Klingt gemütlich? Ist es auch. Für die Kür ist dann das Badezimmer die Bühne. In der wohltemperierten Wanne entspannen, Körper und Haaren ein besonders intensives Pflegeprogramm gönnen – untermalt mit der Lieblingsmusik und Kerzenschein. Home-Spa at its best, sozusagen. Und Streicheleinheiten für die Seele.

Lange Wintertage sind aber auch perfekt, um sie mit Freunden oder der Familie zu teilen. Laden Sie doch wieder einmal zu einem gemütlichen Spieleabende oder einem Essen bei Kerzenschein ein. Oder backen Sie Weihnachtskekse, deren warmer Duft sich durch Ihr Zuhause und in die Herzen Ihrer Liebsten zieht.

Rückzugsort Wohnung

So wird Ihr Zuhause winterfein

Es ist nie so schön, nach Hause zu kommen, wie an eisig kalten Wintertagen. Dann schätzen wir die Wärme und Geborgenheit unseres Zuhauses umso mehr. Streifen Sie Mantel, Stiefel und Stress ab und machen Sie es sich kommod.

Besonders in der Winterzeit ist es zuhause so kuschelig, hygge, gemütlich wie kaum im Jahr. Mit hübscher Deko in warmen Farben, ausgewählten Materialien wie Samt und weichem Grobstrick, duftenden Kerzen, einem Mehr an flauschigen Decken und Kissen zaubern wir einen extra cosy Wohlfühlfaktor. Stoffe, Textilien und Teppiche sind übrigens gute Komplizen für frostige Tage und Nächte. Sie halten die Wärme drinnen und die Kälte draußen. Ein Teppich etwa auf Steinboden wirkt Wunder gegen kalte Füße. Und noch ein ganz praktischer Tipp, damit es schön muggelig warm bleibt: ausreichend heizen und die Räume nicht auskühlen lassen. Als Richtwert gilt: eine Raumtemperatur von 20 bis 23 Grad Celsius.

Tipps für mehr Behaglichkeit Geben Sie Ihrer Wohnung einen Wintertouch. Deko-Fan freuen sich schon darauf, endlich mal wieder umgestalten zu können. Trendfarben sind Olivgrün und Soft-Beige, immer präsent sind satte Rottöne. Mit klassischen Winterfarben wie Blau, Silber und Weiß strahlt Ihr Heim gleich eine behagliche und festliche Atmosphäre aus. Und wie sieht es mit Licht aus? Um die Sofa-Ecke im Wohnzimmer kuschelig zu illuminieren, empfiehlt sich eine Lampe mit einem hohen Rotanteil (warmweiß bis extra warmweiß). Das richtige LED-Licht sorgt im Winter für helle Wohlfühlstunden – und ist nebenbei energieeffizient.

Extrapflege für das Haar

So schön der Winter ist, er ist auch für unsere Haare eine Herausforderung. Feuchte, kalte Luft im Wechsel mit trockener Heizungsluft und die häufige Verwendung von Mützen können zu strapaziertem und sprödem Haar führen. Damit die Haare auch im Winter gesund und glänzend bleiben, ist eine feuchtigkeitsspendende Haarspülung oder Maske ratsam. Gerne regelmäßig, denn sie versorgen die Haare mit wichtigen Nährstoffen. Mützen halten zwar den Kopf warm, können aber durch die statische Aufladung zu Haarproblemen führen. Hier hilft eine schützende Haarcreme oder ein Haaröl. Auf zu intensives Styling verzichten.

und Glanz. Und der frische Duft relaxt

Immunsystem stärken

Nicht nur im Winter, aber dann erst recht

Wer wünscht sich das nicht: möglichst erkältungsfrei durch den Winter zu kommen. Doch dafür muss das Immunsystem top sein. Mit ausgewogener Ernährung, reichlich Vitaminen und viel Bewegung an der frischen Luft klappt’s.

Im Winter ist es besonders wichtig, auf eine ausgewogene Ernährung zu achten. Boosten Sie Ihr Immunsystem durch eine vitaminreiche Kost mit viel Obst, Gemüse, Ballast- und Mineralstoffen. Einen besonders positiven Effekt auf die körpereigene Immunabwehr haben zum Beispiel Brokkoli, Ingwer, Spinat, Tomaten, Möhren, Kohl, Knoblauch, Trauben, Zitrusfrüchte und Nüsse. Was das Obst betrifft, eignen sich Orangen, Clementinen, Trauben, Birnen, Äpfel und Kiwis ausgezeichnet, um viele Vitamine zu sich zu nehmen. Achten Sie zudem auf eine ausreichende Trinkmenge von etwa 1,5 Litern Wasser täglich. Und verbringen Sie möglichst viel Zeit aktiv an der frischen Luft, das stärkt die Abwehrkräfte.

VITAMINE – Den Vitaminbedarf deckt man über die Ernährung, zusätzlich helfen Nahrungsergänzungsmittel

B Vitamin B12 sollte im Winter ausreichend eingenommen werden. Denn ein Mangel kann die Wahrscheinlichkeit depressiver Verstimmungen erhöhen. Steckt u. a. in Nüssen und Samen. C Erwachsene sollten täglich 100 mg Vitamin C zu sich nehmen. Gute Lieferanten sind Beeren, Paprika, Kohlsorten und fermentiertes Gemüse. D Vitamin D ist wichtig für Knochen und Immunabwehr. Der Körper bildet es selbst über die Sonneneinstrahlung. Fetter Fisch wie Lachs, Eier, Käse enthalten reichlich davon.

Wärme von Innen Hochkonjunktur für Heißgetränke Wer durchgefroren von der Skipiste oder der Winterwanderung kommt, weiß ein heißes Getränk oder eine warme Suppe sehr zu schätzen. (shutterstock_DONOT6_STUDIO)

Was im Sommer der erste Schluck eines gut gekühlten Biers ist, ist im Winter das vorsichtige Nippen an der Teetasse oder dem Glühweinglas. Wie wohltuend und, ja, fast erleichternd, wenn sich die Wärme im Körper ausbreitet, man von innen wieder „auftaut“. Und wie angenehm, wenn man sich an der Tasse die eiskalten Hände wärmen kann.

Kräutertee, aber auch eine köstliche klare Gemüsesuppe machen im Nu wieder gute Laune. Der Vorteil von beiden: sie sind im Vergleich zu den meisten winterlichen Heißgetränken kalorienarm. So eine Glühwein, eine heiße Schokolade oder die ganzen Latte-Angebote von scharfer Pumpkin Spice bis cremiger Kurkuma-Latte haben es in sich. Ob Sie Kalorien zählen wollen oder nicht: Der Winter-Wärme-Wohlfühleffekt ist bei allen warmen Getränken sicher.

