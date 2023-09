Anantara Plaza Nice. In neuem Glanz erstrahlt das 175 Jahre alte Gebäude und empfängt seine Gäste mit luxuriösen Zimmern und Suiten, einem herrlichen Rooftop-Restaurant mit grandiosem Panoramablick und einem schicken Boutique-Spa.

Das Flugzeug nimmt eine elegante Kurve über dem Wasser, kurz sind das Blau des Mittelmeers und das des Himmels eins. Dann steuert es langsam auf die Côte d’Azur und den Flughafen von Nizza zu. Mein Fensterplatz im Flieger ist perfekt: So kann ich schon von oben die zweitgrößte Stadt der Provence mit ihren schicken Häusern aus der

Belle Époque bestaunen.

Nizza wird von vielen gern als Ausgangspunkt genutzt, um direkt nach Antibes, Cannes, Monaco oder in die Berge zu starten. Ich bleibe für ein paar Tage in der quirligen Metropole, um durch die hübsche Altstadt Vieux Nice zu schlendern, dem Blumenmarkt Saleya einen Besuch abzustatten und entlang der mondänen „Promenade des Anglais“ zu flanieren. Und nicht zu vergessen: Der Aufstieg zum grünen Schlosshügel Colline du Château. Von dort oben hat man einen tollen Blick über die Stadt, die nahen Alpen, das azurblaue Meer und die Küste, die hier völlig zu recht den Namen Côte d’Azur trägt.

Anantara Plaza Nice Das Anantara Plaza Nice Hotel befindet sich rund 20 Fahrminuten vom Flughafen Nizza entfernt. www.anantara.com/en/plaza-nice Die Übernachtung kostet ab 350 Euro für zwei Personen in einem Deluxe Doppelzimmer inklusive Frühstück.

Ein perfekter Ort, um dem Charme von Nizza und der Côte d‘Azur zu erliegen

Auf den Spuren von Coco Chanel

Ziel meines Ausflugs nach Nizza ist vor allem das Anantara Plaza Nice Hotel.

Es zählt zu den geschichtsträchtigsten Häusern an der französischen Mittelmeerküste. Ursprünglich wurde es 1848 als erstes Luxushotel in der Stadt eröffnet. Nach umfassenden Renovierungsarbeiten empfängt das Fünf-Sterne-Haus in unmittelbarer Nähe zur Promenade des Anglais nun wieder Gäste aus aller Welt. Sie residieren in 151 luxuriösen Zimmern und Suiten, viele mit Terrasse oder Balkon.

Kulinarisch verwöhnt das hoteleigene Restaurant „Seen by Olivier" auf dem Dach im sechsten Stock. Ob Frühstück, Lunch oder Dinner, mit einem beeindruckenden 360-Grad-Blick genießt man Köstlichkeiten aus der Mittelmeerregion. Zudem serviert die Kaviar- und Champagnerlounge „Les Colonnades" in der Lobby frische Meeresfrüchte und lokale Gerichte sowie Wein, zusätzlich zu einem sehr empfehlenswerten Afternoon Tea à la Niçoise. Und wenn Sie doch einmal Nizza für einen Ausflug verlassen möchten, fragen Sie nach der Tour „Auf den Spuren von Coco Chanel", inklusive Verkostung im Château de Cremat, einem der ältesten Weingüter des Landes.

Das historisch-elegante Interior verbindet gekonnt den neoklassizistischen Stil des ursprünglichen Hotels mit modernen Elementen (Fotos: Anantara Hotels, Resorts & Spas)

SPAinside Spa Test

Wo befindet sich das Spa?

Wie so oft ist es schwierig, ein Spa in ein bereits vorhandenes historisches Gebäude zu integrieren. Das Anantara Spa wurde geschickt in das Untergeschoss des Hotels eingebaut und ist vor allem an heißen Tagen ein angenehm kühler Ort zum Entspannen.

Wie ist es ausgestattet und was wird alles geboten?

Es ist ein feines Stadt-Spa mit einem breit gefächerten Angebot. Jeden Tag gibt es verschiedene Kursprogramme in Pilates, Yoga, Zirkel- oder Crosstraining. Auch Boxen kann man lernen. Ausgestattet ist das Spa mit zwei Räumen für Paarbehandlungen sowie einem Single-Raum. Es ist gibt zudem eine Räumlichkeit speziell für Maniküre und Pediküre, ein Hamam, eine Sauna und einen Ruheraum sowie einen 24 Stunden geöffneten Fitness-Club.

Welche kosmetischen Behandlungen gibt es?

Passend zum mediterranen Flair werden Produkte der französischen Meereskosmetik Thalion verwendet. Für Massagen wurden natürliche ätherische Öle aus der nahen Region Grasse ausgewählt.

Sehr zu empfehlen ist das Signature Treatment „Trésor Minéral“ mit marinem Magnesium. Die 90-minütige Kombination aus Gesichtsbehandlung und Körpermassage befreit von Stress, entspannt und erfrischt.

