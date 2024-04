Mit herrlicher Aussicht über das Mittelmeer kann man in diesem von Philippe Starck designten Hotel nicht nur bestens wohnen, sondern sich auch mit viel Bewegung an frischer Luft und im Wasser, mediterraner Küche und herrlich französischer Leichtigkeit (wieder) in Form bringen.

Sie haben es einfach im Blut, die Franzosen. Anders kann man sich den Erfolg des Lily of the Valley nicht erklären. Das Hotel bietet ein maßgeschneidertes Ernährungs- und Fitnessprogramm an, mit dem Schwerpunkt auf Gewichtsreduzierung. Nun könnte man meinen, es herrscht überall eine meditative Stille, cleanes Ambiente – damit nichts den Gast ablenken könnte, von der Konzentration auf sich selbst und seiner täglichen Reduktionskost.

Doch weit gefehlt. Im von Philippe Starck designten Hotel ist die Leichtigkeit des Seins fast körperlich zu spüren. Auf der großen Terrasse des Restaurants Le Viesta mit phänomenalem Blick auf das strahlende Blau des Mittelmeeres, wird bei bester Laune zu Mittag gegessen, selbstverständlich mit einem Glas gut gekühltem Rosé. Wer keinen Hunger hat, relaxt am Pool gleich nebenan.

Das Le Viesta, mit seinen warmen Farben, dem vielen Holz und stilvoll arrangierten Accessoires ist wie das Wohnzimmer oder, noch besser: der Salon des Hauses. Hier wird gefrühstückt, der Aperitif eingenommen, Sonnenuntergänge bestaunt und von seinen sportlichen Erfolgen berichtet. Wandern, Mountainbiken, Cardio-Boxing, Schwimmen oder Sea Wading, Yoga, Pilates … die Liste der angebotenen Aktivitäten ist lang.

Lässiger Luxus

Das 5-Sterne-Luxushotel, ein paar Kilometer abseits vom trubeligen Saint-Tropez, liegt inmitten eines Naturschutzgebietes. Die 38 Zimmer, sechs Suiten und acht Poolsuiten verteilen sich auf verschiedene Häuser und über ein weitläufiges üppig grünes Terrain. Neben dem Le Viesta mit Terrasse und Pool ist auch das direkt am Strand gelegene lässige Restaurant La Brigantine ein beliebter Treffpunkt für die Gäste, fünf Minuten fußläufig vom Hotel.

Und das Thema Gewichtsreduzierung? Dafür geht man in den Shape Club. Auf 2000 Quadratmetern mit Fitnesscenter, einem weiteren Pool, Saunen, Dampfbad und verschiedenen Behandlungs- und Sporträumen dreht sich alles um Schönheitspflege, Ernährung und Fitnesstraining nach der Methode des Ernährungsmediziners Jacques Fricker. Er hat ganz bewusst die Freude am Leben mit in sein Shape-Programm integriert.

Chefredakteurin Franka Hänig genoss die Aussicht und die heitere Atmosphäre im Lily of the Valley

Wie wohnen die Gäste?

Im ganzen Resort durfte sich Designer Philippe Starck verwirklichen, was ihm exzellent gelungen ist. Die Zimmer und Suiten sind alle sehr komfortabel mit Terrasse, von manchen sieht man bis zum Mittelmeer. Der Einrichtungsstil ist modern-elegant mit Sichtbeton, dunklem Holz, Naturleder, Marmor und Glas. Das Badezimmer ist komplett verspiegelt.

Alles fügt sich sehr harmonisch in die Landschaft ein.

Was beinhaltet das Fitnesskonzept?

Das Hotel legt seinen Fokus auf Ernährungs- und Fitnessprogramme sowie Gewichtsabnahme. Der französische Ernährungsberater Jacques Fricker hat dafür ein eigenes Konzept entwickelt, das jedem Gast individuell ein Programm aus Sport, leichter Küche, Behandlungen und Wellnessaktivitäten zusammengestellt wird, ohne dabei das Vergnügen am Essen zu verlieren. Als Grundlage dient die „Bioimpedanzanalyse“, bei der unter anderem der Anteil an Muskeln, Wasser, Mineralien und Proteinen im Körper gemessen wird.

Welche Spa-Behandlungen kann man buchen?

Es werden verschiedene Gesichts- und Körperbehandlungen angeboten, wobei vor allem mit Produkten der französischen Linie Biologique Recherche gearbeitet wird. Hoch im Kurs sind Anti-Aging-Anwendungen wie Kryotherapie und HydraFacial.

Hôtel Lily of the Valley

Das Hotel in La Croix Valmer auf der Halbinsel von Saint-Tropez erreicht man vom Flughafen Nizza in 90 Minuten mit dem Auto, von Toulon-Hyères in zirka 50 Minuten.

www.lilyofthevalley.com

Preise: Ab 550 € für zwei Personen im Doppelzimmer mit Frühstück.

Weitere hervorragende Hotels an den schönsten Orten der Welt stellen wir Ihnen in der aktuellen Ausgabe der SPAinside vor.