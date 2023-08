Six Senses Rome. Das Hotel ist ein neues urbanes Spa-Hideaway im Herzen des historischen Zentrums und das erste Haus der Marke in Italien. Highlights sind die Dachterrasse und die Römischen Bäder.

in kleiner Schlag nur und schon erfüllt ein kräftiger Ton den ganzen Raum. Wer in das neue Six Senses Rome eincheckt, einem majestätischen Palazzo aus dem 15. Jahrhundert, trifft mit Hilfe von Messingglocken eine Entscheidung. Six Senses, sechs Sinne, sechs Glocken: Sie stehen symbolisch für Sehen, Hören, Fühlen, Schmecken, Riechen sowie die Intuition. Welcher Sinn dem Gast bei seinem Besuch besonders am Herzen liegt, das darf er ganz bewusst und für jeden hörbar kundtun. Nicht nur die Willkommenszeremonie ist außergewöhnlich, das ganze Hotel ist es. Eine urbane Oase mitten im Herzen der quirligen Hauptstadt Italiens. Von dem Trubel auf den Straßen, den Menschentrauben, die sich am Trevi-Brunnen gleich ums Eck bilden – ist hier nichts zu spüren. Stattdessen sitzt es sich herrlich entspannt im Außenbereich des Restaurant Bivium, inmitten von üppigen Pflanzen – irgendwo plätschert leise ein Brunnen. Die servierten Salate sind so knackig frisch, als ob sie gerade vom Feld nebenan geerntet wurden. Dass sie aus der Region sind und all die anderen Zutaten auch, davon können die Gäste allemal ausgehen. Denn das Hotel hat sich auf die Fahnen geschrieben, lokale Gerichte mit frischen Zutaten und traditionellen Rezepten zu servieren. Das finden auch die Einheimischen toll. Und so tummeln sich zwischen den Gästen auch viele Römer, die das Hotel bereits zum neuen „place to be“ erkoren haben.

Unaufgeregter Luxus

Für das sehr gelungene Interieur ist die spanische Designerin Patricia Urquiola verantwortlich. Sie hat mit ihrem einzigartigen Stil eine Atmosphäre geschaffen, die modernen Luxus entspannt und unaufgeregt mit dem historischem Erbe verbindet. Alle Zimmer und Suiten sind mit handgefertigten Möbeln und Kunstwerken ausgestattet.

Gelungen ist auch das Spa, das mit all seinen Angeboten von Gesichtsbehandlungen über Atemübungen und Yoga bis hin zu mehrtägigen Retreats einen zentralen Platz einnimmt und selbstverständlich alle sechs Sinne anspricht.

Franka Hänig

Die Gäste erwartet in einem Palazzo aus dem 15. Jahrhundert ein moderner Gesundheitstempel mit römischen Bädern, Yoga, Klangheilung und Biohacking In der Küche werden viele Produkte von lokalen Produzenten verwendet. Geschlafen wird in 96 stilvollen Zimmern und Suiten. (Foto: LuanaFailla) Mal keine Lust auf Sightseeing? Mit dem täglich wechselnden Programm des Six Senses ist auch im Hotel jede Menge los. (Foto: John Athimaritis)

Unser SPAtest

Was bietet das Spa seinen Gästen?

Das Six Senses Spa möchte seine Gäste während ihres Aufenthalts aktiv begleiten. Im Mittelpunkt stehen High-Tech- und High-Touch-Treatments, kombiniert mit ganzheitlichem Wellnessgedanken und integrativer Medizin.

Es gibt im Spa fünf Behandlungsräume (darunter einer für Paare), ein Hamam, eigene Räume für Biohacking, Meditation und Klangbäder und ein Yoga-Deck im Freien sowie ein separates Fitnesscenter. „Das Spa ist im Six Senses Rome kein Service, sondern das Herzstück des Hotels“, so Spa & Wellness Managerin und Rom-Kennerin Elisabetta Trezzi.

Was kann man sich unter den Römischen Bädern vorstellen?

Das Spa verknüpft seine Wellness-Formel mit der Tradition des antiken Römischen Bades. In der Zeit der Römer waren Badehäuser nicht nur Orte der bloßen Reinigung, sondern auch der Entspannung und Begegnung. Und genau das kann man, im kleineren intimeren Rahmen, im Six Senses Spa tun. Aromaduschen, verschieden temperierte Wasserbecken, Dampfbad und Sauna sowie verschiedene Ruheräume stehen den Gästen für eine gewisse Zeit exklusiv zur Verfügung, übrigens auch für Außer-Haus-Gäste.

Was gibt es noch Außergewöhnliches im Spa?

Interessant ist auch die Alchemy Bar, wo verschiedene Workshops stattfinden. Spannend ist auch das spezielle Schlafprogramm und das Wellness Screening. Mithilfe eines ausführlichen Screenings wird herausgefunden, was in unserem Körper vorgeht. Die Messung zeigt 40 wichtige Biomarker.

Wo ist der Lieblingsplatz der Gäste?

Auch wenn das Spa mit den Römischen Bädern ein Highlight ist – der schönste Platz ist die Dachterrasse mit einem spektakulären 360-Grad-Panoramablick über das historische Stadtviertel. Dort werden auch verschiedene Kräuter angepflanzt, die entweder in der Küche oder im Spa verwendet werden.

Six Senses Rome

Das Six Senses Rome ist im historischen Zentrum, wenige Minuten vom Pantheon und dem Trevi-Brunnen entfernt. Der Palazzo Salviati Cesi Mellini aus dem 15. Jahrhundert, hinter dessen Mauern sich das Hotel verbirgt, wurde in seinem ursprünglichen Zustand restauriert.

Preise beginnen ab 1000 Euro die Nacht für 2 Personen im Doppelzimmer.

www.sixsenses.com

