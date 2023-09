Nominiert Biogena Plaza, Wien

Welcome to yourself lautet die Einladung des österreichischen Mikronährstoffherstellers Biogena an alle, die ihr persönliches Potenzial entdecken und vollends ausschöpfen wollen. Mit der von langer Hand geplanten Biogena Plaza in der Operngasse 8 – unmittelbar neben der Staatsoper – bietet das umtriebige Unternehmen einen neuen Ort für die Begegnung mit sich selbst – und die Möglichkeit, in großzügigen Räumlichkeiten auf vier Etagen aus einem reichhaltigen und umfassenden Angebot für mehr Good Health & Wellbeing zu schöpfen. Als Day Spa mit Bistro und Lounge verbindet das neue Flagship moderne Diagnostik und Mikronährstoffberatung mit Best-of Functional Medicine, einem handverlesenen Biohacking-Therapieangebot und einem 24/7-Biogena-Store mit interaktiven Screens. www.biogenaplaza.com

Nominiert Hotel Seeleiten Lake Spa, Kaltern

Foto: Klaus Peterlin

Einzigartige Wasserwelt Wellness im Seeleiten beginnt morgens mit Yoga am See zum Sonnenaufgang und hört abends an der Bar mit selbst kreierten Signature Cocktails oder Weinen und Bieren aus eigener Produktion auf. Herz der leicht bogenförmig angeordneten Hotelanlage ist der mediterrane Palmenpark. Im Zuge des großen Umbaus wurden alle Allgemeinräume wie Rezeption, Bar, Speisesaal, Spa, Gym und Infinitypool um- und neu gebaut. Ziel war es, einen Ort zu schaffen, an dem Körper, Seele und Geist in Einklang gebracht werden.

Das Spa Ninfea ist Mittelpunkt des neuen erweiterten Wellnessbereiches. Der Name Ninfea bedeutet Seerose und steht für die vier Elemente, deren Wirkung die Gäste bei den Behandlungen spüren. Des Weiteren begeistern Wasserspiele, der Naturteich und die beiden Schwimmbäder. www.seeleiten.it

Gewinner Quellenhof See Lodge, St. Martin

Namaste über über den Dächern – der Yogaroom befindet sich inmitten einer Gartenanlage mit Relaxbereichen.

Klein, aber besonders! Mit nur 26 Wohneinheiten ist die See Lodge eines der kleinsten 5-Sterne Luxushotels in Südtirol. Das Repertoire reicht von schicken Suiten über noble See-Suiten mit direktem Einstieg in den Badesee bis hin zu vier luxuriösen See-Villen, umgeben vom tiefblauen Wasser des Sees. Das Highlight der See-Villen ist die großzügige Wohlfühl-Terrasse mit Privatpool, finnischer Sauna, Relaxliegen und privater Hängematte über dem Wasser – für einen Luxusurlaub der Extraklasse. „Back to nature“ ist das Motto im BalanceSpa, das für eine tiefe Verbundenheit mit der Natur und Mutter Erde steht. Hier ist es einfach, die Balance (wieder) zu finden und in Harmonie zu sein. Wunderschön gestaltete Ruheräume – mit edlen Materialien, stimmigen Farben und vielen Pflanzen – laden dazu ein, Platz zu nehmen und Entspannung zu finden. „See Lodge-Spa-Momente“ werden Treatments genannt, die für absolute Tiefenentspannung und innere Harmonie stehen. Hochwertige Produkte, moderne Behandlungsmethoden mit technischen Raffinessen sorgen für tiefes Wohlbefinden und Ausgeglichenheit.

Sich zurücklehnen und die Seele baumeln lassen, das können die Gäste auch in der BalanceSauna, der kleinen und feinen Saunawelt. Ein besonderes Erlebnis ist das Schwitzen in der Finnischen Event-Sauna mit Show-Aufgüssen. Ein Wohlfühlort, stilvoll eingebettet in das tiefgrüne Passeiertal, nur für Erwachsene (ab 14 Jahren). www.quellenhof-seelodge.it

Luxuriös: Das Highlight der See-Villen ist die großzügige Wohlfühl-Terrasse mit Privatpool und Hängematte über dem Wasser, stets mit Blick auf den tiefblauen See.