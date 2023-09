Wellbeing-Konzept mit ganzheitlichem Ansatz

Wohlbefinden von Körper und Seele im Fokus

Foto: ©stavroshabakis

Das Health-Resort Euphoria Retreat feiert dieses Jahr sein fünfjähriges Bestehen. Das Fünf-Sterne-Haus befindet sich am Fuße der UNESCO-Weltkulturerbe-Stadt Mystras am Westpeloponnes. Im Fokus steht das Wohlbefinden des Gastes, indem Körper und Geist zur vollkommenen Erholung kommen und die Energiereserven nach dem Aufenthalt wieder aufgeladen sind. Seit der Gründung des Euphoria Retreats durch Marina Efraimoglou vor fünf Jahren steht das Resort für eines der innovativsten Wellbeing-Health- und Spa-Hotels in Europa. Ganz nach dem Motto „Gesundheit durch Glück“ werden verschiedene Ziele wie Detoxing, Gewichtsverlust, emotionale Klarheit oder Gleichgewichtsfindung auf angenehme Art und Weise erreicht. Renommierte Ärzte, Fachpersonal für chinesische und hellenische Medizin, Wissenschaftler:innen und Therapeut:innen haben das Konzept entwickelt. Dank des individuellen, ganzheitlichen Programms, das die neusten wissenschaftlichen Methoden anwendet, seht Euphoria für ein einzigartiges Wellbeing-Modell.

Das Resort mit 45 Zimmern und Suiten ist von einem hauseigenen Waldgrundstück umgeben. Architektonisch lehnt sich das Design an die antike Stadt Mystras an, die Anlage besteht aus geschwungenen Kuppeln und Bögen in harmonischen Gelb- und Goldtönen. Im 3.000 Quadratmeter großen Spa stehen mehrere Pools, Saunen, Yoga- und Meditationshallen, Pilatesräume, Entspannungsbereiche, Tepidarium, Hamam, Infrarot- und Laconium-Sauna, Kräuterdampfbad und Speläotherapie sowie ein Salzraum zur Verfügung. Der Gast kann aus zahlreichen Aktivitäten und Behandlungsprogrammen wählen, die für sein eigenes Wohlbefinden unterstützend wirken.

Marina Efraimoglou und ihr Team konzipieren stets neue Retreats und spezifische Programme, um das Wohlbefinden des Gastes zu steigern. Im Zuge der Corona-Zeit führte Gründerin Marina Efraimoglou auch das „Feel Alive Again“-Konzept. Die Preise für das Retreat mit vier Übernachtungen beginnen bei 950,00 Euro pro Person und beinhalten tägliche Sitzungen (mindestens dreistündig, jeweils vormittags) mit zwei Mentoren (Unterkunft und Verpflegung sind nicht inklusive). www.euphoriaretreat.com

Einen Beitrag aus SPAinside über das Euphoria Retreat lesen Sie hier