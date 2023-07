GREEN BEAUTY WEEK 2023 – Gemeinsam für Schönheit mit Verantwortung

Bereits zum zweiten Mal organisiert der VKE-Kosmetikverband die GREEN BEAUTY WEEK. Vom 24.7. bis zum 30.7.2023 geht es unter dem Motto „Gemeinsam für Schönheit mit Verantwortung“ in die nächste Runde. Schauspielerin Vildan Cirpan unterstützt die Brancheninitiative.

In einer konzertierten Aktion von 33 Hersteller-Marken mit fast 400 Produkten, 7 führenden

Handelspartnern und den wichtigsten Medienplattformen, wird dem Thema Nachhaltigkeit in der Beauty eine Fläche gegeben, um mehr Konsumentinnen und Konsumenten zu erreichen.

In diesem Jahr unterstützt die Aktion eine Initiative des Bergwaldprojektes e.V. im Nationalpark-Eifel. WallDecaux setzt begleitend eine aufmerksamkeitsstarke Out of Home Kampagne für die GREEN BEAUTY WEEK um.

Unterstützt wird das Engagement 2023 von der Schauspielerin Vildan Cirpan, die sich selbst seit vielen Jahren für Nachhaltigkeitsthemen einsetzt. Ihr Ziel ist es, Menschen zu nachhaltigem Konsum anzuregen und dazu anzutreiben unseren Planeten zu erhalten. „Wichtig ist es, Verantwortung zu übernehmen und ganz klar bewusster zu konsumieren“, erläutert Cirpan ihren eigenen Lebensstil, der auch auf ihrer yogischen Lebensweise beruht.

Die GREEN BEAUTY WEEK ist Teil des Sustainability Beauty Pact, der im April 2022 ins Leben gerufen wurde. Der VKE-Kosmetikverband hat es sich mit dieser Initiative zum Ziel gesetzt, Hersteller, Handelsunternehmen und Lieferanten von Rohstoffen bzw. Vorprodukten zur Teilnahme an Nachhaltigkeitsinitiativen zu motivieren und die Öffentlichkeit auf die Aktivitäten der Branche aufmerksam zu machen, bzw. das Bewusstsein für und Interesse an einem nachhaltigen Lifestyle zu forcieren.

Andreas Fuhlisch, Geschäftsführer VKE-Kosmetikverband: „Mit der GREEN BEAUTY WEEK schaffen wir eine hohe Aufmerksamkeit und die notwendige Transparenz für das Thema Nachhaltigkeit in der Beautybranche – ein Thema, dass für eine Vielzahl von Marken bereits seit Langem in ihrer DNA verhaftet ist. Wir freuen uns sehr darüber, dass auch im zweiten Jahr wieder so viele Partner auf Seiten der Industrie und bei allen großen Händlern die Aktion unterstützen und die gemeinsame Idee des Sustainability Beauty Pact nach vorne bringen. Nur zusammen können wir zum Umdenken und mehr nachhaltigem Konsum anregen.“

Es gibt zahlreiche Beauty-Produkte, die einen wichtigen Beitrag zum Klimaschutz und für mehr Nachhaltigkeit leisten. Die teilnehmenden Produkte der GREEN BEAUTY WEEK (GBW) müssen mindestens zwei Kategorien der vier erforderlichen Kriterien der GBW erfüllen. Wer sich in diesem Jahr engagiert, erfahren Sie hier „Nachhaltigkeit erfordert eine langfristige und konsequente Ausdauer und starke Partner. Wir freuen uns daher sehr, dass wir mit dem Bergwald Projekt einen Partner gefunden haben, der das Engagement der Beautybranche wertschätzt und mit dem wir unser Engagement in konkreten Projekten in Deutschland sichtbar machen können, die unter die UN-Dekade „Wiederherstellung von Ökosystemen“ fallen “, sagt Andreas Fuhlisch.

Bereits im April, anlässlich des VKE-Summit Nachhaltigkeit, hatten sich hochkarätige Branchenvertreter*innen zu Green Excellence Workshops getroffen. Bei diesem übergreifenden Projekt geht es um die Themen „Nachhaltiges Agieren im Retourenmanagement“ und „POS-Material“. Ziel ist die Erarbeitung eines Sustainable Action Plan mit konkreten Maßnahmen und verbindlichen, einheitlichen Branchenstandards unter der Federführung des VKE-Kosmetikverband.

www.kosmetikverband.de, www.greenbeautyweek.com