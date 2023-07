Alles muss raus! Diesen Sale-Slogan könnte man auch auf Berlin im Sommer übertragen. Denn auf den Straßen blüht hier das wahre Leben, alles spielt sich outdoor ab. Dabei entsteht ein hauptstadtspezifischer Sog, eine eklektische Stimmung, die einen fesselt und in ihren Bann zieht. Hier spürt man den wahren Sommer, hier bebt die Luft – und zwar nicht nur wegen der an jeder Ecke wummernden Techno-Beats.

Reichstag Es lohnt sich, die einzigartige Glaskuppel von Sir Norman Foster und die Dachterrasse zu besuchen. Online kann man sich anmelden (Foto: shutterstock_canadastock)

Bundeskanzleramt Hier, direkt an der Spree in der Mitte Berlins, hat der Bundeskanzler seinen Sitz. Die Berliner nennen das Gebäude gerne „Waschmaschine“ (Foto: pexels-pixabay)

Es gibt für mich nichts Schöneres, als im Sommer ein paar Wochen in Berlin zu verbringen. Und dabei meine ich nicht das klassische Berlin, mit seinen ehrwürdigen Denkmälern, dem Reichstag, dem Brandenburger Tor. Damit meine ich auch nicht die Gedächtniskirche, den Kudamm, das KaDeWe, den Alexanderplatz. Klar, man sollte all diese Dinge gesehen haben und kann sie bei einem Berlin-Besuch auch unterbringen. Vielmehr lohnt sich aber der Blick hinter die Sightseeing-Kulissen, denn Berlin ist riesig und teilt sich nicht nur in verschiedene Bezirke und Stadtteile auf, sondern auch innerhalb dieser in zahlreiche kleine Kieze.

Wie in vielen anderen Städten unterliegen auch die Berliner Stadtteile extrem der Gentrifizierung – und dennoch konnten sich die angesagten Kieze Prenzlauer Berg, Mitte, Kreuzberg und Neukölln ihren jeweils ganz eigenen Charme bewahren.

Was macht diesen Charme aus? Insbesondere die hohe Verfügbarkeit an individuellen Geschäften, Cafés, Bars und Freizeitmöglichkeiten. Das lässige Feeling, als wäre der Kiez ein riesengroßes Wohnzimmer. Dabei liegt die vegane Stullen-Bar neben uralten Kneipen, das Spa und das Yoga-Studio neben der Seitan-Döner-Bude. Jeder wird hier von diesem allumfassenden Gefühl beflügelt: Alle sind überall willkommen, alle finden das für sich Passende.

960 Brücken hat Berlin. Eine der schönsten ist die Oberbaumbrücke Kreuzberg und Friedrichshain (Foto: shutterstock_canadastock) Sommer am Balkon genießen die Berliner in ihren kleinen üppigst begrünten Oasen – „Vertical Gardens“ (Foto: iStock_querbeet)

Von allem was dabei

Neben zahlreichen Veranstaltungen im Freien wie Konzerten oder Raves, bietet Berlin auch die beste Kulinarik der Welt. Dazu zählen nicht nur Sterne-Restaurants, sondern auch kleine Finger-Food-Stände, Eisbuden oder innovatives Health Food – mit Input aus allen Ländern dieser Erde. Gleiches gilt für die Entspannung. Jeder Bezirk bietet ganz unterschiedliche, auch neue Konzepte zum Thema Wellness. Dazu zählen Yoga- und Meditationstechniken ebenso wie einzigartige

Treatments und – ganz wichtig – natürliche Methoden zur Körperpflege. Gerade in einer Großstadt wie Berlin werden die bedeutendsten

Themen unserer Zeit in den Fokus gerückt. Dabei die Trends der Stunde: Mental Health und Nachhaltigkeit.

Berlin tut gut

Kleine Auszeiten zwischendurch tun immer gut. Auch nach einer ausgiebigen Sightseeing- und Shoppingtour oder einer durchfeierten Berliner Nacht. Und da hat die Hauptstadt einiges zu bieten – vom schicken Beauty-Salon übers Day Spa, das Yoga-Zentrum oder eine Parfum-Manufaktur.

The Mandala Hotel und Ono Spa Berlin www.themandala.de

Kurz nachgefragt bei Lutz Hesse

Was erwartet der Gast heute in einem Spa?

In einer Stadt wie Berlin ist die Ablenkung und Reizüberflutung hoch und das Gefühl von Entspannung fern. Der Gast erwartet deshalb heute eine wirksame Erholung in kürzester Zeit. Gesucht werden Orte der absoluten Ruhe in harmonischer Atmosphäre.

Ein attraktives Spa-Angebot verbunden mit einem unaufdringlichen und freundlichen Service sind die Soft-Skills, die natürlich bei einem Spa-Aufenthalt erwartet werden und zum Ergebnis der vollkommenen Zufriedenheit nach einem Spa-Aufenthalt bei uns führen soll.

„Wir bieten wirksame Erholung in kürzester Zeit. “ Lutz Hesse

Nach stundenlangem Sightseeing – welches Treatment empfehlen Sie Ihrem Gast?

Wir im Ono Spa Berlin empfehlen dem Gast zuerst einen fünf- bis zehnminütigen Aufenthalt in der Dampfsauna, um sich gründlich von der Großstadtatmosphäre zu reinigen, anschließend empfehlen wir eine Basaltsteinmassage, um den Körper von psychischen und physischen Anspannungen zu befreien. Alternativ tut eine Fußreflexzonenmassage gut, um das allgemeine Wohlbefinden zu fördern und damit die Energie im Körper ungehindert wieder fließen kann.

Wo ist Berlin – außer im Spa – am entspannendsten?

In Berlin haben wir viele schöne Grünflächen und Parks. Jedoch empfehlen wir in unmittelbarer Nähe zum The Mandala Hotel einen Spaziergang oder eine Fahrradtour durch den Tiergarten zum Café am neuen See, um sich auch im Herzen Berlins so richtig zu entspannen und in lockerer Atmosphäre eine Kleinigkeit zu essen und zu trinken.

