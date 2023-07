Mit 10 neuen, modernen Appartements und Studios in der Atlantic Dependance, erweitert das Atlantic Grand Hotel Travemünde seine Kapazität von 73 auf dann 83 Hotelzimmer, Suiten, Appartements und Studios.

München / Travemünde, 17. Juli 2023. Nach fast zweijähriger Bauzeit steht die Erweiterung des Atlantic Grand Hotel Travemünde mit seiner neuen Atlantic Dependance kurz vor der Fertigstellung und Eröffnung. Ab dem 1. August 2023 gehen die nur zwei Gehminuten vom Hotel entfernten zehn exklusiven Appartements und Studios an den Start. Die anspruchsvollen Gäste des Grand Hotels im herrlichen Ostseebad Travemünde können nun auch das luxuriöse Wohnambiente in modern eingerichteten Appartements und Studios genießen.

Das direkt an der Strandpromenade gelegene Atlantic Grand Hotel Travemünde gehört zu den ausgezeichneten „101 besten Hotels Deutschlands“, rangiert dort auch auf Platz 5 in der Kategorie „Spa-Health-Resorts“ und gehört zu einer der Destinationen in Deutschland, die Reisen mit dem Thema Nachhaltigkeit verbinden. Mit den 10 neuen, modern ausgestatteten Appartements und Studios in der Atlantic Dependance erweitert das Hotel sein Zimmerangebot nicht nur für die vielen Stammgäste, sondern besonders auch für Familien und Gäste, die sich im Urlaub zuhause fühlen und mehr für sich sein möchten, aber die Annehmlichkeiten eines Grand Hotels nicht missen wollen.

In den 10 neuen Wohneinheiten des Atlantic Grand Hotel Travemünde treffen ein großzügiger Grundriss auf eine gehobene Ausstattung.

Im Wohn-/Essbereich stehen ausreichend Sitzmöglichkeiten und Platz für ein schönes Essen oder einen gemütlichen Abend zur Verfügung Die Kategorie „Appartement“ und „Appartement Plus“ bietet Platz für bis zu fünf Gäste, in zwei Schlafzimmern plus Schlafcouch, mit Balkon und/oder Veranda.

„Die Erweiterung der Hotelkapazität gibt uns die Möglichkeit, neue Gastsegmente ansprechen zu können und auch unseren vielen Stammgästen ein neues Angebot zu unterbreiten.“ Kay Plesse, Hoteldirektor des Atlantic Grand Hotel Travemünde

Geschmackvoll und modern, dabei entspannt luxuriös – der Stil des Atlantic Grand Hotel Travemünde macht nicht halt vor dem Erscheinungsbild seiner neuen Atlantic Dependance, die den Gästen ab dem 1. August 2023 zur Verfügung stehen wird. Hier trifft das Ambiente der 10 exklusiven Appartements auf das umfangreiche Angebot an Serviceleistungen des fußläufig entfernten Atlantic Grand Hotel Travemünde, dessen Angebote wie der 680 m2 große Atlantic Beauty & Spa mit Schwimmbad, Beauty, Fitness, Saunen und Dampfbädern sowie dem vorhandenen Restaurant Holstein’s, der Hotelbar Seven C’s Bar, den im und am Hotel liegenden Restaurant „Das Köstlich“ und „Strandpavillon 53° Oceanview“ sowie der Eisdiele, auch den Gästen der Atlantic Dependance jederzeit zur Verfügung stehen.