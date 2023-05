Zum sechsten Mal rief das Reiseportal meintophotel.de zur Wahl des Coolsten Pools auf. Spektakulär, abgefahren, anders sollten sie sein, die Pools, die sich um den begehrten Award bewerben konnten. Die zahlreichen Einreichungen stammten aus Deutschland, Österreich, Italien und der Schweiz.



Den Coolsten Pool 2023 besitzt das Hotel Winkler in St.Lorenzen/Südtirol. Ins Staunen geraten Gäste beim Besuch der Adults-Only-Dachterrasse mit ihrem beheizten 18 m-Infinitypool, der einen imposanten 360°-Panoramablick über das Pustertal bietet. Der exklusive Wohlfühlbereich ist bequem mit dem Aufzug erreichbar. Hier fühlen sich die Gäste dem Himmel ganz nah. Auf Platz zwei schaffte es der 4.500 qm große Badesee der maledivisch anmutenden Quellenhof See Lodge im Passeiertal/Südtirol. Den dritten Platz belegte der Hotelpool des EDELWEIß Salzburg Mountain Resort in Großarl (A).





Quellenhof See Lodge EDELWEIß Salzburg Mountain Resort

Zur Abstimmung aufgerufen hatte das Reiseportal meintophotel.de zu Beginn des Jahres 2023. Aus den zahlreichen Einreichungen aus dem deutschsprachigen Raum erstellte die Redaktion eine Shortlist von zehn herausragenden Hotelpools, für die die User nach einem Punktesystem voten konnten. Sage und schreibe 4.410 User hatten Punkte für ihren Favoritenpool vergeben.



Welcher Hotelpool das Rennen um den Coolsten Pool 2023 gemacht hat, wurde im Rahmen der 20. Verleihung der begehrten Wellness Aphrodite im Weissenhaus Private Nature Luxury Resort an der Ostsee bekannt gegeben. Inhaberfamilie Winkler freute sich über die Auszeichnung ihres coolen Rooftop-Pools.