Mit der komplett umgebauten Indoor-Pool Area und einer neuen Kryokabine ergänzt das Seeleiten Lake Spa Hotel am Kalterer See in Südtirol sein Wohlfühlangebot um zwei Highlights. Diese Erweiterung bildet zugleich das finale Puzzlestück einer umfassenden Modernisierung, mit der die Gastgeberfamilie Moser ihr 5-Sterne-Haus Schritt für Schritt zu einem einheitlichen Stil geführt hat. Im Mittelpunkt des Pool-Bereichs steht ein rundes Becken, eingebettet in einen lichtdurchfluteten Raum mit großflächiger Glasfassade, die den Blick in den Palmengarten öffnet. Zwei Saunen und ein Ruheraum mit Infrarotliegen komplettieren das Angebot. Dezente Beige- und Bronzetöne, kombiniert mit natürlichen Materialien, schaffen eine Verbindung zur umgebenden Landschaft. Gemütliche Liegekojen und ausgewähltes Designmobiliar unterstreichen den modernen Stil, der sich durch das gesamte Haus zieht. Ein weiteres Plus in Sachen Regeneration bietet die neue Kryokabine im Ninfea Spa, die bei minus 140 Grad Celsius innerhalb von drei Minuten den gesamten Organismus stimulieren soll. Ergänzt wird das Wassererlebnis im Haus durch einen Adults-Only In- und Outdoor-Pool, einen Naturpool im Garten sowie den Kalterer See. www.seeleiten.it

Aufmacherbild: Klaus-Peterlin