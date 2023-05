Wer kennt das nicht: endlich Ferien und nun? Mit dem extra kreierten Sommerferien-Workshop „Wir schreiben ein Buch!“ für Kinder ab 7 Jahren könnte man damit ganz vorn liegen bei den Kleinen, denn es ist ein außergewöhnliches Angebot. Wer Sams kennt, die berühmte Figur des Kinderbuchautors Paul Maar, wird sowohl diesen Geschichten wie auch dem Autor selbst im August im Spreewald begegnen können.

Es dürfte der erfahrenen Kursleiterin, Schauspielerin und Filmemacherin Theresa Sophie Albert nicht schwerfallen, die „Jung-Autor*innen“ zu begeistern, denn der Spreewald ist eine sagenumwobene Gegend. Auch in der einmaligen Spreewald-Natur am und auf dem Wasser lässt sich viel entdecken. Geschichtenpotential und Malimpulse sind reichlich vorhanden und dann wäre da noch die Fantasie, was wohl der kleine Sams von diesem Ort halten würde …

Fast jedes Kind kennt die bezaubernden Sams-Geschichten, von Frau Rotkohl, Herrn Taschenbier und vielen anderen. Mit dem berühmten Bestseller- und Kinderbuchautor gibt es Unterstützung aus der ersten Reihe. Theresa Sophie Albert: „In diesem Sommer werden wir ein Buch mit den Kindern schreiben, ein Buch aus der Welt von Paul Maar. An einem Kurstag können die Kinder den Autor persönlich kennenlernen. Sie können von ihm erfahren, wie das eigentlich genau ist, ein Autor zu sein und eigene Fragen stellen“.

Die Geschichte, die am Ende des dreitägigen Ferienkurses entsteht, wird in einem Büchlein herausgegeben. Das Vorwort dazu schreibt Paul Maar selbst und es wird anschließend druckfrisch an die Kinder und die sicher stolzen Eltern verschickt.

Die größeren Ferienkinder erfinden und schreiben und die kleineren Geschwister oder Freund*innen ab 4 Jahren malen Geschichten.

Ort & Datum: Der Ferienkurs findet vom 8. bis 10. August 2023 für die Gastkinder im Hotel Bleiche Resort & Spa in Burg (Spreewald) statt.

Ferien, die man so schnell nicht vergisst.

Jedes Jahr entwickeln die Mitarbeiter*innen im Hotel eine neue Kursidee, damit sich Eltern und Kinder, Großeltern, befreundete Familien wohlfühlen und entspannen können. Auch für die Kinder gibt es Entspannung und eine Auszeit, etwa bei Natur-Entdeckertouren, bei legendären Spreewald Kahnfahrten, mit Stand-up-Paddling für Coole oder bei einem Familien-Kinoabend im Bademantel und direkt im Spa. Gut kuscheln lässt sich auch auf den extrabreiten Liegeflächen im Familienpool, wo Kinder ausdrücklich toben dürfen.

