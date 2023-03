Sie müssen ja nicht gleich zur Primaballerina werden … Mit dem Barre-Training, gezielten Übungen an der Stange aus dem Ballett kombiniert mit Pilates und Yoga, kommen Sie gut in Form und bewahren Haltung. Wir verraten Ihnen, warum Barre so gefragt ist.

Wer wünscht sich nicht einen geschmeidigen, durchtrainierten Körper? Das Fitnesskonzept Barre-Workout ist ein Ganzkörper-Training, das darauf abgestimmt ist. Es ist ein Zusammenspiel von Ballett, Yoga, Pilates und Stretching. Das abwechlsungsreiche Workout begeistert immer mehr Frauen und lockt sie an die Ballettstangen. Eine straffere Silhouette, eine bessere Haltung – und (wieder) ein besseres Körpergefühl bekommen, das ist es, worum es beim Barre-Workout geht. Die Übungen sind abwechslungsreich, aber auch kreativ, effektiv und so einfach, dass jede Altersklasse mitmachen kann – auch ohne Vorkenntnisse. Das Workout stärkt nicht nur den Körper, sondern auch den Geist. Immer mehr Fitnesstudios (wie beispielsweise www.gymondo.com, www.glow-barre.de oder www.fitnessfirst.de) bieten den Fitness-Trend bereits an. Die Philosophie lautet: Effektives Training, das Sie in Form bringt. Je nach Trainingsprogramm kommen Bänder, Hanteln oder Bälle zum Einsatz.

Geschmeidigkeit und Grazie Das Training an der Ballettstange oder auch zuhause an der Tischkante verlangt Disziplin, aber sie lohnt sich und zahlt sich in jedem Fall aus. Das Workout beansprucht vor allem die Tiefenmuskulatur und es werden gezielt Haltungsschäden korrigiert. Die Erfinderin Lotte Berk, die selbst unter Rückenbescherden litt, entwickelte in den 1950er Jahren verschiedene Gymnastikübungen, die auf ihrer Tanzerfahrung basierten. Die Übungen sollen bestimmte Körperpartien stärken und geschmeidig machen. Durch zahlreiche Ballettelemente sehen die Übungen elegant aus und fühlen sich dadurch gut an. Sie kommen dabei ihrer Traumfigur immer ein Stück näher, werden entspannter, ausgeglichener und glücklicher mit ihrem Körper. Egal ob mit oder ohne Stange. Gudrun Wendle