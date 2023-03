Am 18. Februar 2023 lud Armani beauty, Hauptpartner der 73. Berlinale, zu einem exklusiven Abendessen mit Harper’s Bazaar in die Feuerle Collection in Berlin-Kreuzberg ein, um die Filmkunst zu würdigen. Das war auch der perfekte Rahmen, um den neuen Duft MY WAY PARFUM zu feiern, zusammen mit Sydney Sweeney, dem Gesicht des Duftes.

Beim Dinner dabei waren auch Barbara Palvin, Armani beauty Face des samtig-seidigen Lippenstifts Lip Power mit extra-langer Haltbarkeit, und Madisin Rian, Armani beauty Face der von Make-up-Artists empfohlenen Luminous Silk Foundation, waren ebenso An der Veranstaltung nahmen auch Schauspieler*innen und prominente Gäste teil, darunter Sadie Sink, Honor Swinton Byrne, Dylan Penn, Olivia Palermo, Emilia Schüle, Cleopatra zu Oettingen-Spielberg, Toni Garrn, Eva Padberg, Caro Daur und The Elevator Boys. Im Anschluss an das Abendessen traten die Singer-Songwriterin May The Muse und der DJ Honey Dijon auf. www.armanibeauty.de