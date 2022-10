Die Herbstferien stehen vor der Tür und Meran ist das perfekte Urlaubsziel mit einer Fülle von Aktivitäten vor Ort, umgeben von einer beeindruckenden Bergkulisse.

Meran hatte schon immer einen ganz besonderen Charme, dem auch gekrönte Häupter erlagen. Kaiserin Elisabeth von Österreich beispielsweise. 1870 kam sie erstmals in das Städtchen, vier Mal war sie hier insgesamt zur Kur. Ihr ist es auch zu verdanken, dass Meran Ende des 19. Jahrhunderts als Luftkurort in ganz Europa bekannt wurde. Immer wieder trifft der Besucher auf ihre Spuren: Sisi-Park, Sisi-Promenade und Sisi-Weg. Letzterer führt von Schloss Trauttmansdorff in elf malerischen Etappen ins Stadtzentrum. Doch die norditalienische Perle ist weit mehr als Sisi-City. Die mit 40 000 Einwohnern zweitgrößte Stadt Südtirols ist geprägt von eleganten Gebäuden in reinstem Jugendstil, wie etwa Kurhaus oder die Postbrücke. Die mittelalterlichen Burgen, Kirchen und Laubengänge, die verwinkelten Gassen und engen Durchgänge in der Altstadt wiederum spiegeln das alpine Erbe wider. Und der frische Wind, der hier durchbläst, hält die Stadt immer jung. Coole Läden, Cafés und Restaurants, tolle Museen und moderne Architektur, etwa die Therme Meran, gibt es eeichlich. Der mediterran-alpine Kulturmix, die Balance zwischen Tradition und pulsierendem Zeitgeist machen Meran zu einem besonderen Ort. Gelassenheit statt hektischem Großstadttrubel, italienische Lebensart und Südtiroler Bodenständigkeit – einfach bezaubernd.

