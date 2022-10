An Yoga kommt keiner mehr vorbei, wenn es um die innere Balance, aber auch um Körperspannung und Vitalität geht. Die Übungen, sogenannte Asanas, haben im täglichen Fitnessprogramm der Wellness-Hotels längst einen festen Platz. Zudem gibt es zahlreiche Online-Kurse und stationäre Angebote in jeder Stadt. Seinen Ursprung hat Yoga im Indien des fünften und sechsten Jahrhunderts vor Christus. Der Überlieferung nach entstanden die Yoga-Übungen und Praktiken, die Asanas, aus tiefer, innerer Weisheit heraus. Dank der traditionellen Yogaschulen wurden die Erkenntnisse dieser alten Kunst bewahrt und überliefert. Im späten 19. Jahrhundert hielt Yoga schließlich Einzug in die westliche Welt. Im Laufe der Jahrhunderte hat sich Yoga verändert. Wurde es früher ausschließlich von Männern praktiziert, öffneten sich die verschiedenen Yogaschulen erst nach und nach auch für Frauen. Auch wenn immer neue Techniken dazu kommen, der Zweck ist immer der gleiche: Yoga soll den Menschen von physischen und psychischen Leiden befreien. Die regelmäßigen Übungen helfen vor allem zur Ruhe zu kommen, sich zu fokussieren. Fragt man bei Yoga-Begeisterten nach, was regelmäßiges Üben bewirkt, dann erzählen die einen, dass sie sich wacher und gesundheitlich besser fühlen. Andere stellen fest, dass sie dank Yoga freier atmen können, es mit der Konzentration deutlich besser klappt und sie sich ausgeglichener und voller Energie fühlen – und natürlich auch vitaler.

Das Schöne an Yoga ist: Es braucht nicht viel, um es zu praktizieren – selbst wenn man unterwegs ist. Bequeme Kleidung, die alle Bewegungen mitmacht, eine Matte, etwas zu trinken … Erfahrene Yogis haben eine Travel-Matte dabei, im Zweifel tut es aber auch ein großes Handtuch. Wenn Sie Einsteiger sind, ist ein Kurs auf jeden Fall ratsam, um die Übungen richtig auszuführen. Erst wenn der Körper die Bewegungsabläufe fest verinnerlicht hat, kann auch allein geübt oder bei einem Online-Kurs mitgemacht werden. Yoga ist auch nicht gleich Yoga – es gibt ganz verschiedene Stile und Arten. Möchte man mit den Übungen vielleicht vor allem seine Rückenbeschwerden mindern? Soll der sportliche oder eher der spirituelle Aspekt im Mittelpunkt stehen? Die Antworten darauf weisen dann auf den entsprechend Yoga-Stil. Übrigens gibt es ebenfalls spezielle Kurse für Schwangere und junge Mütter und selbst schon für Kinder. Die kleinen Yogis stärken damit nicht nur ihre Muskulatur und Bewegungsfähigkeit, sondern bekommen zudem ein gutes Körpergefühl. Kinder können mit Yoga besser einschlafen und die Übungen fördern das Konzentrationsvermögen und stärken das Selbstvertrauen. Man kann also mit Yoga nicht früh genug beginnen.

