Neuer Key Account Director bei Nobilis Group

Mathias Rill tritt am 15. September als Key Account Director in die Nobilis Group GmbH ein. Er wird das Key Account Management verantworten und zentraler Ansprechpartner für die Großkunden sein. In dieser neu geschaffenen Position wird er direkt an Dirk Loewen, General Manager Sales, berichten. Zuletzt war Rill als Senior Sales Director bei Coty in der Region EMEA tätig. www.nobilis-group.com