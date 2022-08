Bei einer glamourösen Gala wurde am Donnerstag, 25. August 2022, in Zürich der Schweizer Parfumpreis DUFTSTARS 2022 verliehen. Die besten Düfte des Jahres wurden bei diesem festlichen „Gipfeltreffen“ der wichtigsten Akteure der Schweizer Kosmetikbranche im Park Hyatt Zürich gekürt und gefeiert.

Es wurde viel gejubelt, als die Gewinnerinnen und Gewinner in den insgesamt acht Kategorien verkündet wurden, was auch zeigt, welchen Stellenwert der Schweizer Parfümpreis DUFTSTARS in der Branche einnimmt. Die fünfte Austragung des Awards war erneut ein Erfolg, der wundervoll geschmückte Festsaal im Park Hyatt bis auf den allerletzten Platz besetzt.

Beste Stimmung Andreas Amann erinnerte bei seiner Begrüßung an die schweren Momente der letzten zwei Jahre und in der aktuellen Situation. Sich zu so einem schönen Anlass zu treffen und gemeinsam zu feiern, das sei deshalb etwas ganz Besonderes. Auch wenn alles immer digitaler werde, so spüre man doch an so einem Abend deutlich, wie wichtig die Verbindung von Mensch zu Mensch sei. Sinnliche Genüsse standen an diesem Abend klar im Fokus. Eine der Laudatorinnen, die Fernseh-Köchin Meta Hiltebrand, betonte in ihrer Rede die Wichtigkeit von guten Gerüchen, auch beim Essen: „Was die Nase mag, das mundet dem Gaumen!“



In acht Kategorien wird der Schweizer Parfümpreis DUFTSTARS ausgetragen, wobei bei der Mehrheit Duftneulancierungen im Mittelpunkt stehen. Eine unabhängige Fachjury wählt zwölfmal unter den eingereichten Düften ihren Favoriten aus. Bei den beiden Kategorien „Publikumspreis Damen“ und „Publikumspreis Herren“ sind es die Kundinnen und Kunden, die für ihre Lieblingsdüfte votieren. Somit war diese Auszeichnung der Höhepunkt der Verleihung, die von Lynn Grütter charmant moderiert wurde. Linda Fäh, Ex-Miss Schweiz und Sängerin, agierte als Laudatorin und staunte nicht schlecht, als sie die Auszeichnung bei den Damen verlas. „Miss Dior von Dior – das trage ich selbst heute Abend“, lüftete sie das Geheimnis, welchen Duft sie für den Anlass gewählt hatte. Bei den Herren war Boss Bottled von Hugo Boss der Gewinner.



Gutes Tun Auch an diejenigen, denen es weniger gut geht, wurde gedacht. Mit-Organisator Andreas Amann überreichte an die Vertreterin der Organisation Look Good Feel Better einen Scheck in der Höhe von CHF 2500. Look Good Feel Better zeigt von Krebs betroffenen Frauen, wie sie sich zurechtmachen können, damit sie sich gerne im Spiegel anschauen. Das verbessert die Psyche und steigert so die Heilungschancen.

Bereits zum fünften Mal fand der Schweizer Parfumpreis DUFTSTARS statt. Von Andreas Amann und Hansruedi Studler war der Event ins Leben gerufen worden. Er orientiert sich an der Auszeichnung Duftstars in Deutschland und konnte sich als wichtigster Schweizer Beauty-Award etablieren.

Das sind die Siegerdüfte

LIFESTYLE DAMEN: Aqua Allegoria Nettare di Sole EdT

von GUERLAIN

LIFESTYLE HERREN: My Looks Man EdT

von WOLFGANG JOOP

PRESTIGE DAMEN: Libre EdT

von YVES SAINT LAURENT

PRESTIGE HERREN: Eros Parfum

von VERSACE

EXKLUSIV DAMEN: Allegra Fiori d’Amore EdP

von BVLGARI

EXKLUSIV HERREN: Ombre Leather Parfum

von TOM FORD

BESTER VIDEO-CLIP DAMEN & HERREN: Scandal pour Homme

von JEAN PAUL GAULTIER

BESTES FLAKONDESIGN DAMEN: Viva la Juicy Le Bubbly EdP

von JUICY COUTURE

BESTES FLAKONDESIGN HERREN: Phantom EdT

von PACO RABANNE

ARTISTIC INDEPENDENT DAMEN: Baccarat Rouge 540 EdP

von MAISON FRANCIS KURKDJIAN

ARTISTIC INDEPENDENT HERREN: The Eyes of the Tiger EdP

von GUCCI

KLASSIKER HERREN: Aventus EdP

von CREED

PUBLIKUMS LIEBLING DAMEN: Miss Dior EdP

von DIOR

PUBLIKUMS LIEBLING HERREN: Boss Bottled EdT

von HUGO BOSS

Initiator Andreas Amann mit Moderatorin Lynn Grütter, die sehr charmant durch den Abend führte

Martin Ruppmann von der Fragrance Foundation Deutschland mit Susanne Stoll, Chefredakteurin INSIDE beauty und INSIDE beauty Swiss-Edition, sowie Ursula und Christian Lengling, Lengling Munich



