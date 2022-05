Die Götter wussten schon immer, wo es schön ist. Zypern, die Insel im östlichen Mittelmeer, zieht heute Gäste aus aller Welt in ihren Bann.

Fallen Ihnen Entscheidungen manchmal auch so schwer? Gerade, wenn es um den Urlaubsort geht, und darum, wann und wie man die wertvollen freien Tage verbringen möchte. Soll es ein sportlich aktiver Urlaub werden, steht Kultur im Fokus oder ist eher Faulsein und Entspannen angesagt? Dazu immer noch die leidige Frage nach dem Wetter vor Ort und ob man gut essen kann.

Meine Entscheidung steht – Zypern! Nach Sizilien und Sardinien die drittgrößte Insel im Mittelmeer. Hier bekommen Sie alles in einem Paket, können an jeden Punkt auf Ihrer Wunschliste ein Häkchen setzen. Und: man ist schnell dort, in gerade mal dreieinhalb Stunden Flug ab Frankfurt. Zypern hat für jeden etwas: Mediterrane Küche, sonnenverwöhnte Strände, malerische Fischerhäfen, die Berge mit alten, bezaubernden Dörfern, Weinberge, Zitrushaine, Kulturschätze – und freundliche Menschen. Wenn Sie es etwas lebhafter und aktiver mögen, stehen alle Arten von Sport zur Verfügung: Wassersport,Tauchen, Wandern, Radfahren und im Winter im Troodos Gebirge sogar Skifahren. Selbstverständlich kommen auch Shopaholics und Nachtschwärmer auf ihre Kosten. In allen größeren Städten, etwa der Hauptstadt Nikosia oder Limassol, Paphos und Larnaka finden Sie die typischen Kaffeehäuser, Kafenion genannt, neben hippen Bars und erstklassigen Restaurants. Es erwarten Sie das ganze Jahr über angenehme Temperaturen. Dennoch gibt es beste Reisezeiten: Mitte Mai bis Mitte Juli und Anfang September bis Ende Oktober. Dann ist es nicht ganz so heiß und weniger schwül, und man kann sich schon oder immer noch in die Mittelmeerfluten stürzen.

Insel der Götter: In der Nähe der imposanten Ausgrabungsstätte Kourion ist der Apollon-Hylátes-Tempel zu bestaunen

