Gerade hat die größte Wellnessdestination der Arabischen Halbinsel und das erste Zentrum für Traditionelle Arabisch-Islamische Medizin (TAIM) in Katar eröffnet. Basierend auf der langjährigen Expertise von Chiva-Som verbindet das neue Zulal Wellness Resort ganzheitliches Wellbeing mit traditioneller arabischer Gastfreundschaft. Zulal Gäste erleben mit der Kombination aus asiatischen und arabischen Praktiken erstmals ein außergewöhnliches, ganzheitliches Wellness- und Gesundheitskonzept. SPA inside sprach mit Krip Rojanastien, CEO des Chiva-Som International Health Resort, Thailand und des neuen Zulal Wellness Resort in Katar.

Herr Rojanastien, was genau war der Auslöser, dass Sie damals Ihren eigenen Lebensstil geändert haben?

Ich wollte unbedingt abnehmen und hatte schon Verschiedenes ausprobiert, mit wenig Erfolg. Mein Vater riet mir, mit einem unserer Fitness-Trainer und Ernährungsberater im Chiva-Som zu sprechen. Ich bekam einen maßgeschneiderten Trainingsplan und – ganz wichtig – einen sinnvollen Ernährungsplan. Innerhalb von sechs Monaten verlor ich 15 Kilogramm an Gewicht. Ich fing an, Marathon zu trainieren und stellte meine Ernährung um. Dabei fühlte ich mich richtig gut und hatte viel mehr Energie. Mir wurde jedoch schnell klar, dass zu einem gesunden Wellness-Lifestyle auch ein erholsamer Schlaf und Erholungspausen im Alltag zählen. Nur so kann ich das Leben führen, das ich mag und Herausforderungen bestehen.

Was ist der größte Verdienst von Chiva-Som, was macht es so einzigartig?

Wir empfinden uns gar nicht so einzigartig. Vieles, was wir uns auf die Fahne geschrieben haben, sollte selbstverständlich sein. Wellness ist ganzheitlich zu verstehen, persönliches Wohlbefinden geht Hand in Hand mit dem Wohlbefinden der Umwelt. Wenn es unserer Umwelt, unseren Mitarbeitern gut geht, wir uns sozial einbringen, die lokalen Gegebenheiten respektieren, geht es auch uns gut und wir sind erfolgreich. Aus diesem Grund haben wir seit unserer Eröffnung im Jahr 1995 eine gesunde, sichere und lebendige Gemeinschaft aufgebaut, sind ein fester Bestandteil von Hua Hin und tragen so unseren Teil zum Schutz der Erde bei. Wellness ist dabei die Triebfeder. Ohne Wellness verliert man viele Ressourcen und die Produktivität sinkt. Wir tragen Sorge, dass es allen gut geht, dann ist ein Unternehmen profitabel. Gesunde Mitarbeiter sind erfolgreiche Mitarbeiter.

Krip Rojanastien, CEO des Chiva Som International Health Resort in Thailand sowie des neuen Zulal Wellness Resort, Katar

Was hat sich seit Gründung von Chiva-Som in Sachen Wellness grundlegend geändert?

Heute geht es nicht mehr nur um Spa, Fitness und Ernährung. Es kamen Physiotherapie und ästhetische Kosmetik dazu. Aktuell dreht sich alles um Ganzheitlichkeit, wobei wir dem Gast bei seinem Weg auf oder in seinem gesunden Lebensstil unterstützen. Eine viel wichtigere Rolle als früher spielt dabei die Prävention. Das ist das eine. Die andere, vielleicht größere Veränderung ist die Tatsache, dass wir heute viel mehr Einheimische in Top-Positionen beschäftigen. Die Management-Ebene ist mit Thailändern besetzt. Früher waren mehr Europäer an Bord. Die Chiva- Som Academy setzt auf lokale Ressourcen und Menschen.

Auch die Gästeklientel hat sich geändert: War es noch vor ein paar Jahren vorwiegend die Generation 50 und 60+, sind es heute 20- bis 30-Jährige aus aller Welt, die ein hohes Interesse an Wellness und dem damit verbunden Lebensstil haben. Ebenfalls interessant: Die Gäste wünschen sich Rückzugsorte und verbringen mehr Zeit in ihren Zimmern. Deshalb sind unsere Zimmer jetzt mindestens 40 Quadratmeter groß. Und auch das Angebot an vielfältigen Fitness-Programmen für Body & Mind ist im Chiva-Som International Health Resort viel größer geworden.

Hat die Pandemie unseren Blick auf das Leben verändert?

Ja, während der Pandemie fühlte ich mich in meiner Mobilität und Freiheit eingeschränkt, konnte viele Freunde nicht besuchen. Und bei allem, was man tat und tut, ist das Risiko vorher sorgfältig abzuwägen. Auch haben wir lernen müssen, mit schnellen Veränderungen und Unerwartetem umzugehen. Für uns ist das Thema Nachhaltigkeit noch stärker in den Fokus gerückt. Deshalb wollen wir uns auch nicht einfach nur vergrößern. Der Beste zu sein ist besser, als der Größte zu sein.

Was bedeutet Wellness für Sie heute, sowohl persönlich als auch global?

Wir werden unser Leben ändern müssen. Denn wenn wir unsere Gesundheit nicht ordentlich managen, werden wir zeitnah ein Problem bekommen. In Thailand sind 50 Prozent der 60-Jährigen krank. Schuld sind die klassischen Zivilisationskrankheiten und dass wir eine alternde Gesellschaft sind, macht es nicht besser. Die Lösung: Healthcare, also besser altern, auf sich Acht geben. Dieser Wellnessgedanke gilt für die Gegenwart und die Zukunft. Die Älteren dürfen keine Last für die Jungen sein.

Um künftig vor Pandemien gewappnet zu sein, ist eine gute Gesamtgesundheit der beste Schutz. Denn Impfungen sind wichtig, aber nur eine zeitlich begrenzte Lösung.

Wellness ist für mich persönlich etwas ganz Wunderbares und Wertvolles, aber ich sehe hier auch den globalen Gedanken, die Weltgesundheit als hohes Gut.

Zulal Wellness Resort Katar

Zulal – das neue Wellness-Resort befindet sich in Katar. Warum gerade dort?

Katar ist ein ganz besonderer Ort. Zudem hat das Land viel mit Thailand gemeinsam, etwa beim Bildungs- und Gesundheitssystem. Bei beiden wird der Fokus auf die Verbesserung von Wellness gelegt, um auch die Gesundheit der Bevölkerung weiter zu verbessern.

Uns war es sehr wichtig, die arabische und islamische Medizin ins Chiva-Som-Konzept des Zulal Welnness Resorts zu integrieren. Das heißt, wir bieten im Zulal eine Kombination aus Traditioneller Arabischer Medizin gepaart mit asiatischen Praktiken an. Zulal heißt im Arabischen im Übrigen „reines Wasser“. Die wichtigsten Komponenten sind auch hier: Fitness und Erholung, Bewegung und Ruhe, Ernährung und Diät, Geist und Spirit. Manche Behandlungen im Zulal haben wir aus dem Programm von Shiva Som in Thailand übernommen, sie tragen aber arabische Namen.

Wichtig und besonders in Middle East ist das Essen. Kamelmilch zum Beispiel ist weniger fett als Kuhmilch. Feigen, Datteln, Oliven … das sind alles Superfoods. Die Menschen in Katar sind eben auch aufgrund ihrer traditionellen Ernährung sehr gesund. Auch der Ramadan, das Fasten, ist Bestandteil der Kultur, des Lebens. Tagsüber fasten, abends essen, auch das ist ein Ansatz in unserer Wellness-Philosophie im Zulal. Fasten ist ein großes Thema in unserem Wellness-Konzept, denn es hat viele positive Eigenschaften, nicht nur auf den Körper. Fasten regeneriert und entgiftet die Zellen und klärt den Geist.

Die traditionelle Ernährung in Katar ist in die moderne Küche des Zulal eingebunden

Was ist der Unterschied zwischen der arabischen und der asiatischen Gesundheitsphilosophie und was verbindet sie?

Die Integration von lokalen Traditionen ist sehr einfach. Basierend auf holistischen Prinzipien, verschmelzen im Zulal die Prinzipien traditioneller arabischer Heilkunde mit jenen der islamischen Medizin. TAIM nennt sich dieses neuartige Konzept, das unter Anleitung der Wellness-Spezialisten Chiva-Som erdacht wurde. Dabei versteht man es, orientalische Massagen genauso zu integrieren wie arabische Detox-Gesichtskuren und moderne Ansätze. Zum Konzept zählen Körperanalysen ebenso wie individuelle Fitness-und Ernährungspläne.

Im neu eröffneten Zulal Wellness Resort stehen mit dem Konzept „Zulal Discovery“ Familien im Fokus. Warum?

Der Zulal-Discovery-Bereich ist ausschließlich den Familien gewidmet, die zusammen mit ihren Kindern eine Wellness-Reise unternehmen möchten. Bei Zulal Wellness vereinen wir traditionell arabisch-islamische Medizin mit der ganzheitlichen Gesundheits- und Wohlfühlphilosophie des Chiva-Som, dem international anerkannten Wellness-Resort in Thailand, und das sollen große und kleine Gäste erleben können. Ziel ist es, alle Gäste für eine positive und nachhaltige Veränderung ihres Lebensstils zu inspirieren.

Kann man Kinder für das Thema Wellness interessieren, und wenn ja, wie?

Natürlich kann man Kinder für das Thema Wellness begeistern. Deshalb haben wir auch nicht einfach das Konzept von Chiva Som in Thailand konzipiert, sondern etwas eigenes, eben auch für Familien entwickelt. Zwei bis drei Stunden bieten wir gemeinsame Wellnessaktivitäten für Eltern und Kinder an. Anschließend können die Erwachsenen ihre Kurse besuchen, während die Kids einfach Fun haben und Wellness so auch spielerisch lernen. Wichtig ist immer dabei, dass Kinder Spaß haben. Dabei symbolisieren in Zulal für Katar typische Tiere verschiedene Aktivitäten. So steht der Falke für gemeinsame Aktivitäten mit der Familie, die Oryx-Antilope für Bewegung, der Fuchs für Kreativität und das Gedächtnis und der Wüstenigel für das Thema Abenteuer.

Was bedeutet Familie für Sie?

Familie ist für mich eine Gruppe von Menschen die sich umeinander kümmern, sich lieben, eine Community, egal aus welchem Land oder welcher Region. Die globale Familie sehe ich als Plattform für die Zukunft. Family-Spirit heißt aber für mich auch, dass mehrere Generationen zusammenleben – Junge und Alte so voneinander lernen können.

