Die BEAUTY DÜSSELDORF bleibt der wichtigste Treffpunkt für professionelle Kosmetikdienstleister

Die BEAUTY DÜSSELDORF 2022 hat sich nach zweijähriger Zwangspause erfolgreich zurückgemeldet und bewiesen, dass die Sehnsucht nach Begegnungen und einem direkten Austausch groß ist. Nach drei Tagen Laufzeit im Präsenzformat konnten 32.000 Besucherinnen und Besucher aus 60 Ländern auf dem Messegelände begrüßt werden. „Wir sind froh, dass die BEAUTY endlich wieder stattgefunden hat und ziehen eine zufriedene Bilanz. Nach einer langen Zeit der virtuellen Besprechungen war auch bei den Profis der Dienstleistungskosmetik eine große Erleichterung wahrnehmbar, dass wieder persönliche Treffen und Verkaufsverhandlungen im direkten Augenkontakt möglich waren. Unsere Messehallen sind echte Erlebnisorte, denn hier werden Behandlungen und Dienstleistungen live präsentiert. Die Stimmung war an allen Tagen sehr entspannt und erfreulich positiv. Viele Aussteller berichten von ausgezeichneten Verkaufsgesprächen“, sagt Michael Degen, Executive Director der Messe Düsseldorf.

Von Freitag bis Sonntag präsentierten sich beim führenden Branchentreff für Kosmetik, Nail, Fuß, Wellness & Spa mehr als 1.000 Aussteller und Marken in vier Hallen. Die Profis der Branche lobten die BEAUTY für das stilvolle Ambiente sowie die exklusive Atmosphäre, die ideale Vorrausetzungen für gutes Networking und den fachlichen Austausch unter Kollegen bot. „Die BEAUTY ist nicht nur eine Fachmesse, sondern auch ein buntes und vielseitiges Event, das die Besucherinnen und Besucher mit allen Sinnen erleben möchten. Dabei steht das Ausprobieren, Riechen, Fühlen und Sehen ganz besonders im Mittelpunkt. Auf der diesjährigen Messe schlug nun bereits zum 35. Mal der Takt der Schönheit, hier fanden alle Beteiligten neue Impulse und Anregungen“, ergänzt Project Director Hannes Niemann. Das habe sich vor allem im stark nachgefragten Fachprogramm widergespiegelt. Viele Menschen nahmen an den praxisorientierten Weiterbildungsangeboten mit rund 100 Veranstaltungen teil, um ihre Kenntnisse auf den neuesten Stand zu bringen. Ganz besonders im Focus standen in diesem Jahr die Themenschwerpunkte „Clean-Beauty“, Naturkosmetik und Nachhaltigkeit.

Die nächste BEAUTY DÜSSELDORF findet von Freitag bis Sonntag, 31. März bis 2. April 2023 statt. www.beauty.de