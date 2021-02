Prächtig wie ein Schloss erhebt sich das Luxushotel seit 1913 über dem Dorf. Diskretion, erstklassiger Service und das Erfüllen außergewöhnlicher Wünsche haben Tradition in dieser Gstaader Hotelikone. So war das Palace von Beginn an Treffpunkt des internationalen Jetsets. Es punktete schon früh mit einer Tennisanlage, womit der Grundstein fürs Tennis Open Gstaad gelegt war. Heute zählt das familienfreundliche Palace zu den renommiertesten Tennishotels der Schweiz und bietet auf vier Outdoor-Plätzen Spielspaß und Workshops für Groß und Klein. Wer sportlich aktiv sein will, kann aus einem Füllhorn an Angeboten schöpfen, sommers wie winters. Zum Entspannen geht’s dann ins Palace Spa. Ob im Hamam oder Private Spa, bei exklusiven Behandlungen oder beim Workout – auf 1800 Quadratmetern werden die Gäste verwöhnt und wieder in Balance gebracht. Dass im Palace auch kulinarisch jeder auf seine Kosten kommt, ist klar. Und Nachtschwärmer finden sich im legendären Nightclub GreenGo.

Gstaad Palace

Liegt auf einem Hügel oberhalb des Ortes.

www.palace.ch

Das komplette Special über Gstaad inklusive Hotel- und Reisetipps wurde in SPA inside 1/2021 veröffentlicht – die auch als E-Paper erhältlich ist!