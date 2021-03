Frauenpower im Gräflicher Park Health & Balance Resort – und das nicht nur zum Internationalen Frauentag. Ab sofort soll das Vier-Sterne-Superior-Hotel im Bad Driburg auch als Austragungsort für interessante Workshops von Frauen für Frauen genutzt werden. So können sich Coaches, Aktivistinnen, Sportlerinnen oder Speakerinnen für das Abhalten eines solchen Seminars im Resort bewerben. Mit ein bisschen Glück gehören sie dann bald zum neuen Female-Exchange-Programm des Hauses, das am heutigen Weltfrauentag initiiert wird.

„Wir möchten Frauen eine Stimme geben und suchen nach Power-Frauen, mit interessanten, ganzheitlichen bzw. nachhaltigen Konzepten, die zu uns passen. Ihnen möchten wir die Möglichkeit eröffnen, sich in einem Retreat bei uns zu präsentieren, damit andere Frauen davon profitieren können“, sagt Annabelle Gräfin von Oeynhausen-Sierstorpff (Foto), die das neue Projekt als Hausherrin betreut.

Und wie funktioniert das Ganze? Frauen, die besondere Ideen haben, reichen ihre Konzepte, Projekte oder Visionen online ein – entweder über ein Formular auf der Homepage unter www.graeflicher-park.de oder als Beitrag, Video oder Story mit dem Hashtag #powerwomeninthepark über den Instagram-Kanal des Hauses. Hier können sie ihre Bewerbungen ab dem 1. April 2021 einreichen. Die Verantwortlichen des Hotelresorts wählen dann die besten Ideen aus allen Bewerbungen aus. Für die Auswahl spielen Kriterien wie Nachhaltigkeit, Health & Balance, Soziales Engagement sowie die Umsetzbarkeit vor Ort eine wichtige Rolle, also all das, wofür das Gräflicher Park Health & Balance Resort steht. Zusätzlich fließt auch das Feedback der Social Media-Communities in die Bewertung mit ein. Sobald die Retreats feststehen, werden sie über die Homepage beworben und buchbar sein.

Das Vier-Sterne-Superior-Hotel Gräflicher Park Health & Balance Resort liegt in Bad Driburg eingebettet in einen 64 Hektar großen, einzigartigen englischen Landschaftspark am Fuße des Teutoburger Waldes. Seit über 240 Jahren zieht es Menschen in den von den Heilkräften der Natur bedachten Gräflichen Park, um sich zu erholen. Graf und Gräfin Marcus und Annabelle von Oeynhausen-Sierstorpff führen das Haus in siebter Generation. Das Resort verfügt über 135 Zimmer und Suiten in sechs historischen Logierhäusern, zwei hauseigene Restaurants, 13 verschiedene Veranstaltungsräume, ein ärztlich geleitetes Fastenzentrum, ein 1.800 Quadratmeter großen Garten Spa sowie einen 5.000 Quadratmeter großen Medical Health Spa mit seinen Naturheilmitteln Moor und Heilwasser.

www.graeflicher-park.de