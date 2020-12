Derzeit kann das Gräflicher Park Health & Balance Resort aufgrund des Lockdown Light leider keine Gäste empfangen. Das hindert das Hotel aber nicht daran, neue Ideen zu sammeln und seinen Gästen in der Vorweihnachtszeit eine Freude zu machen. Daher hat das Hotelteam einen besonderen digitalen Adventskalender zusammengestellt, bei dem die Teilnehmer auf dem Instagram-Account des Hotels jeden Tag großartige Gewinne bekommen. So müssen die Fans des Resorts in der Adventszeit nicht gänzlich auf das Hotel verzichten und können sich mit dem Adventskalender ein Stück Urlaubsfeeling nach Hause holen.

Hinter 24 Türchen verstecken sich ab dem 1. Dezember 2020 tolle Preise wie kulinarische Spezialitäten aus den hauseigenen Restaurants, weihnachtliche „Do it Yourself´s“ und Tutorials, Spa- und Restaurant-Gutscheine, Schmuck und vieles mehr.

Obendrein verlost das idyllische Wellnesshotel als Highlight-Gewinn drei Übernachtungen inklusive Halbpension im Deluxe Doppelzimmer im Wert von 850 € für zwei Personen. Für das gewisse Extra-Wohlfühlfeeling ist auch eine spezielle Moorbehandlung mit dem hauseigenen Naturmoor im Gewinn enthalten.

Die Teilnahme am digitalen Adventskalender ist ausschließlich über Instagram möglich. Das Team vom Gräflichen Park hat sich für den Kalender kleine, teilweise interaktive Rätsel ausgedacht und lustige, skurrile Fakten rund um Weihnachten recherchiert, die für die Teilnahme an den täglichen Gewinnspielen gelöst werden müssen. Anschließend werden die Gewinner im Zufallsgenerator ermittelt und in der Story des Instagram-Accounts vom Gräflichen Park bekannt gegeben.

