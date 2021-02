Wirkstoff Klassiker Kollagen

Im menschlichen Körper ist Kollagen das am häufigsten vorkommende Eiweiß. Als Strukturprotein sorgt Kollagen für die Festigkeit unseres Bindegewebes und ist überall dort zu finden, wo Elastizität und Festigkeit wichtig sind: In der Haut, in Bändern und Sehnen, in Knochen, in der Muskulatur.

Der natürliche Alterungsprozess macht auch vor dem Kollagen nicht Halt. Ab 30 baut die Haut jährlich zirka ein Prozent Kollagen ab. Zusätzlich fördern Rauchen, Alkohol oder UV-Strahlung mit der Bildung von freien Radikalen den Abbau des stabilen Kollagengerüsts. Babor setzt ein speziell entwickeltes Kollagen-Booster-Peptid ein. Es wirkt biomimetisch und stimuliert die Fibroblasten, die für die Produktion von Kollagen verantwortlich sind, so dass die Haut sich selbstständig wieder festigt. Annemarie Börlind ist Pionier in der Entwicklung und Verwendung von pflanzlichem Kollagen aus Mais-, Soja- und Weizenproteinen.

Interview mit Guylaine Le Loarer

Was ist Kollagen?

Kollagen ist das am häufigsten im menschlichen Körper vorkommende Eiweiß. Unser Körper bildet aus dem Protein Kollagenfasern. Sie dienen dazu, Knochen, Knorpel, Zähne, aber auch die Haut zu stabilisieren. In der mittleren Hautschicht vernetzen sich die Fasern zu einem Kollagengerüst, das die Oberhaut auf Spannung hält. Je mehr Stränge unserer Haut dabei Halt geben, desto straffer ist sie.

Welche Wirkung hat Kollagen auf die Haut?

Ein sehr großer Anteil an Kollagen befindet sich in der Haut und übernimmt dort eine wichtige Stützfunktion der Hautschichten und des angrenzenden Bindegewebes. Als Eiweiß hat Kollagen die Eigenschaft Wasser zu binden, wodurch die Haut straff gehalten wird. Als Teil des natürlichen Alterungsprozesses nimmt jedoch der Kollagengehalt jährlich um circa ein Prozent ab.

Welche Art von Kollagen wird für das neue Natu Collagen Fluid verwendet?

Annemarie Börlind verwendet im Natu Collagen Fluid natürlich gewonnenes Kollagen aus Mais-, Soja- und Weizenproteinen mit noch besseren feuchtigkeitsspeichernden Eigenschaften als konventionelles Kollagen.

Was ist der Unterschied zwischen natürlichem und tierischem Kollagen?

Kollagen ist ein Faserprotein, das fundamental für die Aufrechterhaltung der Stärke und Elastizität der Haut ist. Bisher war es nur aus tierischem Ursprung, etwa von Rindern, Schweinen und Fischen verfügbar. Annemarie Börlind ist die erste Marke, die pflanzliches Kollagen, das biotechnologisch (natürlich) gewonnen wird, in einem Kosmetikprodukt verwendet.

Wie wird Natu Collagen Fluid verwendet?

Das vegane Natu Collagen Fluid wird nach der Reinigung, als Ergänzung vor der Tagesund Nachtcreme verwendet, wenn die Haut mehr Pflege benötigt. Es kann aber auch als Ersatz für die Tages- und Nachtcreme genommen werden. Wir empfehlen eine Verwendung von 7 bis 10 Tropfen.

Für welches Alter ist das Fluid geeignet?

Das Natu Collagen Fluid ist für alle Hauttypen ab 30 Jahre geeignet. Denn ab diesem Zeitpunkt nimmt die körpereigene Kollagenproduktion kontinuierlich ab.

Guylaine Le Loarer leitet die Forschung

und Entwicklung der Börlind GmbH.

Im Interview vermittelt sie Einblicke,

warum Kollagen für die Haut so

wichtig ist und was natürliches

Kollagen von tierischem unterscheidet.