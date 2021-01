Den Tag der Liebe unter Palmen verbringen: Das Bohemian Hideaway The Nautilus Maldives hat anlässlich des Valentinstags 2021 zwei maßgeschneiderte Angebote und eine Vielzahl an romantischen Aktivitäten zusammengestellt. Die zwei Pakete „Rejoice in Love“ und „Passionate Souls“ beinhalten romantische Erlebnisse, die Paare niemals vergessen werden und die den Valentinstag perfekt machen. Neben den Paketen bietet The Nautilus außerdem eine besondere Auswahl an Valentinstags-Aktivitäten, die individuell zusammengestellt werden können, an – so beispielsweise ein Paar-Fotoshooting.

Valentinstags-Pakete „Rejoice in Love“ und „Passionate Souls“

The Nautilus hat für den romantischsten Tag des Jahres zwei Pakete lanciert. „Rejoice in Love“ beginnt mit einem exklusiven Champagner-Frühstück auf einer privaten Sandbank. Anschließend erhalten die Gäste eine Paar-Behandlung im Solasta Spa von The Nautilus. Der Tag klingt mit Cocktails bei Sonnenuntergang und einem intimen Abendessen am Strand unter dem maledivischen Sternenhimmel aus.

Beim Paket „Passionate Souls“ startet das Paar mit einem Champagner-Frühstück auf der Luxus-Yacht Nautilus One. Auch hier erhalten die Gäste anschließend eine Paar-Massage im Solasta Spa. Die Cocktails bei Sonnenuntergang werden mit Live-Musik begleitet und schaffen so eine romantische Atmosphäre. Der Tagesausklang findet bei einem privaten Candle-Light-Dinner am weißen Sandstrand von The Nautilus statt.

Maßgeschneiderte romantische Erlebnisse

Um den romantischsten aller Tage auf dem Bohemian Hideaway abzurunden und individuell gestalten zu können, hat The Nautilus weitere Aktivitäten und Erlebnisse für den Valentinstag kreiert, die sich jedes Paar nach Wunsch zusammenstellen kann. Neben dem privaten Champagner-Frühstück können Gäste von The Nautilus zum Beispiel auf der luxuriösen Yacht „Nautilus One“ eine exklusive Weinverkostung mit einem Sommelier buchen und den ein oder anderen edlen Tropfen gemeinsam genießen. Auch ein Strandpicknick oder -barbecue auf einer privaten Sandbank ist möglich und verspricht einen ganz besonderen Paar-Moment. Das Team hat sich auch für die Houses und Residences etwas Besonderes ausgedacht: Dort werden in Schokolade getunkte Erdbeeren auf einem herzförmigen schwimmenden Tablett im privaten Infinity Pool serviert.

Zusätzlich können Gäste die schönsten Momente des Valentinstages unter dem Motto „A Snapshot of Bohemia“ bei einem Paar-Fotoshooting festhalten lassen.

Hygiene- und Sicherheitsmaßnahmen bei The Nautilus

Im Zuge des Corona-Pandemie hat The Nautilus bereits im Sommer 2020 seine Hygiene- und Sicherheitsmaßnahmen angepasst. Die Reinigungsprotokelle wurden im Einklang mit den von der WHO und den lokalen Regierungsbehörden herausgegebenen Richtlinien zur öffentlichen Gesundheit weiter verstärkt. Das gesamte Team von The Nautilus wurde umfassend geschult und wird über neue Verfahren umgehend informiert. Im Resort können sich Gäste direkt auf COVID-19 mit einem PCR-Test testen lassen. Die Ergebnisse werden innerhalb von 24 Stunden übermittelt.