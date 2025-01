Das Global Wellness Institute (GWI), die Non-Profit-Forschungsorganisation für die globale Wellness-Branche, und das nach den Grundsätzen des biophilen Designs gebaute Wellness-Ressort Joali Being auf den Malediven, sind mit dem Bericht „Geography of Wellness: Maldives“ eine strategische Kooperation eingegangen. Ziel ist es, die Malediven als erstklassiges Ziel für Luxus-Wellness-Tourismus in den Fokus zu rücken und potenziellen Investoren relevante Daten und Schlüsselzahlen an die Hand zu geben. „Durch das Sponsoring des Berichts trägt Joali Being dazu bei, die Zukunft des Wellnesstourismus in der Region zu gestalten und die Malediven in die Lage zu versetzen, aus der steigenden Nachfrage nach Wellnessreisen Kapital zu schlagen“, so Susie Ellis, Vorsitzende und CEO des GWI. Özgür Cengiz, Global Director of Wellness Development bei der Gürok Tourism Group, die Joali Being betreibt: „Durch die Zusammenarbeit mit GWI integrieren wir datengestützte Wellness-Erkenntnisse, um ihre globale Attraktivität zu verfeinern und neu zu definieren.“

Die Malediven mit ihren über 1.192 Inseln sind eines der reichsten marinen Ökosysteme der Welt. Die Regierung bemüht sich um den Schutz von Korallenriffen, Mangroven und Seegraswiesen und sorgt dafür, dass der Tourismus harmonisch mit der Umwelt koexistiert. Außerdem hat sie die kulturelle Bedeutung der alten Heiltradition Dhivehi Beys erkannt und integriert sie aktiv in den Tourismus. Den Bericht über die Wellness-Wirtschaft auf den Malediven gibt’s gratis unter globalwellnessinstitute.org/geography-of-wellness/wellness-in-maldives/