Die internationale Kreuzfahrtreederei Norwegian Cruise Line (NCL) hat kürzlich die neuen Routen für den Sommer 2023 bekannt gegeben. Die besonders frühe Bekanntgabe gibt Gästen die Möglichkeit ihren Urlaub in Ruhe und mit entspanntem Vorlauf zu planen.

Die neuen Kreuzfahrten für den Sommer 2023 bieten noch mehr Auswahlmöglichkeiten: Vom Inselhüpfen in der Karibik über eine spektakuläre Reise entlang der Gletscher Alaskas bis hin zur Erkundung zahlreicher neuer europäischer Boutique-Ziele, bieten die neu veröffentlichten Kreuzfahrten Erlebnisse, die es Reisenden ermöglichen, das nachzuholen, was in diesem Jahr leider nicht möglich war – die langersehnte Gelegenheit zum Erholen, Entdecken und in internationaler Atmosphäre neue Kontakte zu knüpfen.

Urlauber erwarten zahlreiche Premieren: Die Norwegian Jade hält im Rahmen einer „Außergewöhnliche Reise“ durch das Mittelmeer und das Schwarze Meer erstmalig in Nessebar, eine Stadt in der Provinz Burgas an der Schwarzmeerküste von Bulgarien. Die Norwegian Bliss wird auf ihrer siebentägigen Rundreise von New York zu den Bermudas zum ersten Mal in der Royal Naval Dockyard anlegen und die Norwegian Jade während ihrer siebentägigen Reise ab Athen erstmalig vor Bodrum in der Türkei und vor Paros in Griechenland anlegen.

„In diesem Jahr ist die Sehnsucht nach einem unbeschwerten Urlaub bei vielen Menschen besonders groß. Wir möchten unseren Gästen in diesen ungewissen Zeiten mit der frühen Bekanntgabe der Sommerrouten 2023 die Möglichkeit geben, ihren Traumurlaub in Ruhe und mit viel Vorlauf planen zu können. Wir können es kaum erwarten, wieder in See zu stechen. Um unseren Gästen die Wartezeit bis dahin etwas zu versüßen, freuen wir uns sehr, ihnen mit „Embark – The Series“ Inspiration, Unterhaltung und Vorfreude in die eigenen vier Wände bringen zu können“, so Kevin Bubolz, Managing Director Norwegian Cruise Line Europa.

Kreuzfahrten von NCL sind in jedem Reisebüro buchbar sowie über www.ncl.com, die Hotline +49 (0)611 36 07 0 oder per E-Mail an reservierung@ncl.com.