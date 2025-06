-Advertorial-

Karibische Traumstrände, spektakuläre Fjordlandschaften in Skandinavien oder faszinierende Großstädte im Orient – an Bord eines Kreuzfahrtschiffes lassen sich einzigartige Destinationen mit dem Arbeitsalltag verbinden. Auch für Katja Majorow ist das Realität: Als SPA & Sport Managerin bei sea chefs arbeitet und lebt sie an Bord der Mein Schiff® Flotte. In unserem Interview gibt sie spannende Einblicke.

Frau Majorow, Sie arbeiten seit einigen Jahren als SPA & Sport Managerin an Bord der Mein Schiff® Flotte. Was macht diesen Job so besonders für Sie?

Frau Majorow: Der SPA & Sport Bereich gehört für mich zu den schönsten und exklusivsten Bereichen an Bord. So außergewöhnlich, so besonders und so schön wie das SPA & Meer habe ich persönlich noch keinen weiteren erlebt. Besonders beeindruckend ist die Lage: direkt über der Brücke, mit einem atemberaubenden Ausblick auf das Meer durch große Panoramafenster. Wo findet man an Land schon so einen einzigartigen Arbeitsplatz?

Wie unterscheidet sich die Arbeit im SPA & Sport Bereich an Bord von der an Land?

Frau Majorow: Wellness auf hoher See funktioniert in vielerlei Hinsicht anders – genau das macht den Reiz aus. Unsere Gäste erleben an Bord eine besonders tiefe Form der Entschleunigung. Die Weite des Ozeans, das sanfte Schaukeln des Schiffes und die Distanz zum Alltag schaffen ideale Voraussetzungen für tiefgreifende Erholung. Viele Gäste berichten, dass sie an Bord schneller abschalten können als in einem klassischen SPA an Land. Gleichzeitig ist die Arbeit auf See auch anspruchsvoller in der Planung und Umsetzung: Anwendungen müssen an klimatische Bedingungen und die jeweilige Route angepasst werden. Auch der Tagesablauf mit Landausflügen, Seetagen und Abendveranstaltungen fließt in die Gestaltung unseres Angebots mit ein.

Was würden Sie jemandem raten, der sich für einen Job an Bord interessiert?

Frau Majorow: Das Leben an Bord ist ein besonderer Lebensstil, der sich stark vom Alltag an Land unterscheidet. Flexibilität, Belastbarkeit und die Freude daran, die Welt zu entdecken, sind wichtig. Man muss bereit sein, sich auf wechselnde Arbeitszeiten und neue Herausforderungen einzustellen. Wer gerne reist, offen für andere Kulturen ist und den Austausch mit internationalen Kollegen schätzt, wird hier sehr glücklich.

Katja Majorow, SPA & Sport Managerin bei sea chefs SPA-Bereich an Bord der Mein Schiff® Flotte

Interesse an einer Karriere mit Meerblick?

Entdecken Sie spannende Jobmöglichkeiten im SPA & Sport Bereich an Bord von Kreuzfahrtschiffen und werden Sie Teil eines internationalen Teams mit außergewöhnlichen Perspektiven! Jetzt informieren und bewerben unter: www.seachefs.com

sea chefs ist ein international führender Partner von Reedereien und Reiseveranstaltenden in der Kreuzfahrtbranche und als Dienstleister im Full-Service Hospitality Management tätig.

Das umfassende Leistungsspektrum beinhaltet unter anderem das Hotel-, Gastronomie-, SPA- sowie Crew-Management an Bord von Hochsee- und Flusskreuzfahrtschiffen im Premium-, Luxus- und Expeditionssegment.

Die Crew-Mitglieder an Bord der Luxus- und Expeditionsflotte von Hapag-Lloyd Cruises, auf der Mein Schiff® Flotte von TUI Cruises, den Schiffen von Phoenix Reisen sowie zahlreichen renommierten Fluss-Kreuzfahrtschiffen bereisen alle Kontinente, Weltmeere und Flüsse der Welt und sammeln täglich ihre ganz persönlichen #WorldClassMoments.