Acqua di Parma stellt Charity Kampagne vor

Nach der Solidaritätskampagne #StayHome zur Unterstützung der Covid 19-Notlage in Italien leistet Acqua di Parma nun mit der neuen Charity Kampagne #SupportOurFuture erneut einen gezielten Beitrag. In der gegenwärtigen globalen Notsituation, die soziale Distanzierung zur Verhaltensnorm macht, sind die Weitergabe von Werten und Wissen zwischen den Generationen sowie deren gegenseitige Unterstützung stark beeinträchtigt. Dieser Wissenstransfer von Generation zu Generation ist seit den Anfängen ein fundamentales Leitmotiv der italienischen Maison, und es steht zu befürchten, dass dieser großen Schaden nimmt, mit unabsehbaren Folgen für die Zukunft unserer künftigen Generationen. Für Acqua di Parma besteht dieser Generationstransfer aus dem Zusammenwirken von Wissen, Emotionen und täglichen Handlungen, sowie der Familie als Mittelpunkt. In der festen Überzeugung, dass Bildung ein Hebel für persönliches Wachstum und Entwicklung sowie Integration und ganzheitlicher Entwicklung, und in dem Bewusstsein, dass es für die Erhaltung all dessen, was wir lieben – Kunst, Natur und Kultur – unerlässlich ist, die Weitergabe des Erbes an Werten und Wissen zwischen den Generationen zu gewährleisten, hat sich Acqua di Parma entschlossen, mit einer neuen, bezeichnenderweise „Support our Future“ genannten Charity Kampagne, einen konkreten Beitrag zu leisten.

Protagonist dieser neuen Initiative ist Colonia Futura, Sinnbild der sozialen und ökologischen Nachhaltigkeitsvision, die in der Initiative Acqua di Parma Futura definiert wurde. Viel mehr als nur ein einfacher Duft, ist Colonia Futura die Liebeserklärung an die Natur des italienischen Hauses sowie symbolischer Ausdruck der Weitergaberituale, durch die heutige Generationen Werte und Wissen an künftige Generationen weitergeben. Mit der neuen Wohltätigkeitskampagne wird das italienische Unternehmen 100 % des Nettoerlöses aus dem E-CommerceVerkauf der Linie Colonia Futura in Deutschland im Dezember dem SOS-Kinderdorf e.V. spenden.