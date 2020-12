Mehr Marken, mehr technische Features, mehr Fläche – einer der größten Stores der Douglas Group in Deutschland öffnet in der Münchener Innenstadt seine Türen und präsentiert ein umfangreiches Produktportfolio sowie zahlreiche technische Tools und individuelle Services. Mit dem neuen Innovation-Flagship-Store entsteht eine richtungsweisende Retail-Experience auf vier Etagen, davon drei Verkaufsetagen und ein Beauty Lounge Bereich, mit insgesamt 1.280 Quadratmetern.

„Dieses neuartige Store-Konzept unterscheidet sich von allen bisherigen Stores in puncto umfassende Digitalisierung. Das Leitmotiv des Stores ist unser Digital-First-Ansatz. In Kombination mit personalisierten Service-Angeboten und einem stetig wachsenden Premium-Produktportfolio bieten wir unseren Kundinnen und Kunden eine einzigartige Erlebniswelt“, fasst Tina Müller, Douglas Group CEO, zusammen.

Neue Generation des Einzelhandels: Digitale Transformation im Innovation-Flagship-Store

Der Store überzeugt mit einer Reihe technischer Innovationen und bietet erstmals die Möglichkeit, eigenständig Produkte zu scannen und zu bezahlen: Dazu wird beim Betreten des Stores ein QR-Code gescannt; dieser öffnet eine Web-App, mit der alle Produkte per Kamera-Scan erfasst werden. Am Ende des Einkaufs wird ein Rechnungscode generiert, welcher an der Kasse ausgelesen wird. Die Bezahlung erfolgt in der Web-App oder per Kartenlesegerät am Terminal – komplett kontaktlos und ohne lange Wartezeiten.

Die Bestellung der Lieblingsprodukte ist wie gewohnt auch über den Onlineshop von zuhause aus möglich. Den Gang zur Post erspart jetzt die Click & Collect Station im Store, in der die Online-Bestellung nur wenige Werktage später zur Abholung bereit liegt. Außerdem können Kundinnen und Kunden in der Filiale anrufen und das Wunschprodukt wird via Same Day Delivery nach Hause geliefert. Die Bezahlung erfolgt bequem auf Rechnung.

Auch der Innovation-Flagship-Store verfügt über den beliebten Douglas Beauty Mirror als digitales Test-Tool, das dekorative Kosmetik dank Augmented-Reality-Technologie im eigenen Gesicht zeigt.

Neue, individuell abgestimmte Services

Der Douglas Feelgood Manager nimmt Kundinnen und Kunden in Empfang, berät und begleitet zu Beauty-Treatments und nimmt sich Kundenanliegen an. In der separierten Beauty Lounge können neben Schönheitsbehandlungen in einer von vier Kabinen außerdem Hairstylings sowie Mani- und Pediküre durchgeführt werden. Shiseido bietet in einer exklusiven Marken-Kabine japanisch-inspirierte Kosmetikbehandlungen an. Ein weiteres Highlight des Stores ist ein Service-Point an dem Beauty-Experten neben Douglas Make-up-Schools auch kleinere Kosmetikbehandlungen durchführen können.

Produktvielfalt in Douglas-Markenwelten

Im Douglas Innovation-Flagship-Store erstrecken sich großzügige, thematisch unterteilte Themen-, Marken- und Produktwelten auf den drei Verkaufsetagen. Zum ersten Mal zeigt ein großzügig gestalteter Markenbereich von Anti-Aging Expertin Dr. Susanne von Schmiedeberg das gesamte Portfolio der beliebten L-Carnosine-Pflegereihe. Zudem feiert der erste, europäische Morphe Shop-in-Shop im Innovation-Flagship-Store seine Premiere und präsentiert eine Auswahl an Produkt-News sowie Bestsellern. Zentrales Element des weitreichenden Sortiments ist eine großflächige Natural Beauty Markenwelt.