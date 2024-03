LENGLING MUNICH und NOBILIS GROUP GmbH beenden Partnerschaft

Die NOBILIS GROUP, der führende, konzernunabhängige und inhabergeführte Beauty-Distributeur und Service Partner in der DACH-Region, und das international agierende Parfum- und Beautyunternehmen LENGLING mit Sitz in München teilen mit, dass sie sich einvernehmlich dazu entschlossen haben, ihre Vertriebs-Partnerschaft in Deutschland, Österreich und der Schweiz zum 31. März 2024 zu beenden.



LENGLING hat sich dazu entschieden, die gesamte Wertschöpfungskette von der Herstellung bis zum selektiven Vertrieb im Heimatmarkt wieder eigenständig zu betreuen. Ab dem 01. April 2024 wird das Unternehmen seine exklusiven Duftkreationen in der DACH-Region folglich wieder selbstständig vermarkten.

Die NOBILIS GROUP zeigt Verständnis für diese strategische Entscheidung von LENGLING und wünscht dem Unternehmen weiterhin viel Erfolg auf seinem Weg.

www.nobilis-group.com