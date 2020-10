„Maslina“ ist kroatisch und heißt: Olive. Und genau um sie dreht sich alles an der malerischen Bucht des Örtchens Maslinica auf der Insel Hvar. Hier können Gäste ab sofort im neuen 5-Sterne-Resort Maslina residieren. Und ganz nebenbei mehr über den Baum und die Frucht erfahren, die das Leben in der Mittelmeerregion seit jeher prägen. Wer sucht, findet Oliven überall: bei Behandlungen im mediterranen Pharomatiq Spa, im hauseigenen Garten, in der Restaurantküche … Und in den Hainen, in die sich das Hotel mit rund 50 Zimmern schmiegt.

www.maslinaresort.com