Die Douglas Online-Community ist jetzt sechsstellig: Mit einer Million Followern auf Instagram ist Douglas der mit Abstand größte, selektive Beauty Retail-Account Deutschlands und gehört zu den reichweitenstärksten BeautyRetailern auf Instagram weltweit. Im Rahmen der #douglas1million-Kampagne zelebriert der Premium Beauty-Händler Vielfältigkeit und Kreativität und spielt ein authentisches sowie diverses Kommunikations-Konzept auf allen digitalen Douglas-Kanälen aus. Ein Instagram-Feed voll mit #FORWARDBEAUTY: Unter der Führung von Douglas Group CEO Tina Müller wurden mit der Strategie #FORWARDBEAUTY das Online-Geschäft sowie digitale Themen und Kanäle frühzeitig in den Fokus gerückt.

Für zehn Tage wird die Millionen-Marke auf allen digitalen Douglas-Kanälen gefeiert: Beauty-Fans dürfen sich über spannende Aktivierungsformate wie millionenstarke Influencer-Integrationen freuen. Darüber hinaus ruft Douglas dazu auf, die eigene, ganz persönliche Douglas Love-Story zu erzählen. Hier ist die Kreativität der Community gefragt, die ihre Love-Brand oder das Beauty Must-have im Alltag vorstellen, einen Look mit den Lieblingsprodukten kreieren oder ihre persönlichen Erinnerungen, die mit einem Duft verbunden sind, teilen – zu gewinnen gibt es 25 200-Euro-Gutscheine. Indem @douglascosmetics in der Caption des Posts oder in der Instagram Story getaggt und der Hashtag #douglas1million verwendet wird, nimmt der Beauty-Fan automatisch am Gewinnspiel teil. Unter allen Teilnehmern wird das #Douglasbeautyface gesucht, das anschließend professionell im Content-Studio geshootet und auf Instagram veröffentlicht wird.

Meet the Team

„Hey Beauties“ – so wird die Beauty-Community in Posts und Stories täglich durch das Social Media-Team begrüßt. Hinter dem millionenstarken Instagram-Auftritt steht ein neunköpfiges Team, das genauso vielfältig und kreativ ist, wie die Community selbst. Im Rahmen der #douglas1million-Kampagne nehmen die Content Creator ihre Follower mit hinter die Kulissen, stellen ihren Aufgabenbereich bei Douglas sowie ihre eigenen Beauty-Highlights vor.