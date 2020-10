Naturkosmetik: Umsatz wächst um 10 Prozent im ersten Halbjahr 2020

Das Beratungsunternehmen The New veröffentlicht im „Naturkosmetik Branchenmonitor 1. Halbjahr 2020“ die wichtigsten Fakten zur Entwicklung des Naturkosmetikmarktes unter dem Einfluss von Covid-19. Die aktuelle Pandemie verstärkt demnach Megatrends wie Gesundheitsbewusstsein, Digitalisierung und Nachhaltigkeit in ihrer Entwicklung und Bedeutung. Als eine der Konsequenzen verändern sich derzeit die Lebensweisen und Kaufgewohnheiten der Menschen rasant. Die Naturkosmetik erweist sich im ersten Halbjahr 2020 erneut als Gewinner des Kosmetikmarktes: Die Käuferreichweite wird weiter ausgebaut. Kosmetikanbieter und der Handel müssen heute anders in die Zukunft blicken als in der Vergangenheit. Die Pandemie beschleunigt diesen Prozess.

Der „Naturkosmetik Branchenmonitor 1. Halbjahr 2020“ vermittelt anhand aktueller Marktzahlen einen Einblick in die relevantesten Marktveränderungen auf Konsumenten- und Anbieterseite. Ein notwendiger Perspektivwechsel, der zu mehr Kreativität in der Kundenansprache und Sortimentsgestaltung führt, kann mit Hilfe der fundiert ermittelten Kennzahlen vorgenommen werden. Sowohl bei Herstellern als auch im stationären Handel sind Hürden zwischen der realen und digitalen Einkaufswelt zu beseitigen, um von Effekten, wie „One Stop-Shopping“ zu profitieren.

Die Halbjahreszahlen 2020 des Naturkosmetikmarktes wurden in Zusammenarbeit mit allen relevanten Marktforschungsunternehmen wie die Gesellschaft für Konsumforschung (GfK), Information Resources (IRi), IQVIA und BioVista erstellt. Herausgeberin des halbjährlich erscheinenden „Naturkosmetik Branchenmonitor“ ist THE NEW, das Beratungsunternehmen für Markt- und Trendforschung unter der Leitung von Mirja Eckert. Ab sofort als PDF-Version (80 Seiten) erhältlich.

www.thenew.online