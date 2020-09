Eine Landschaftsidylle wie von Kinderhand gemalt: Der türkisblaue Forggensee, sattgrüne Streuobstwiesen und Felder, schroff gezacktes Bergpanorama – natürlich fehlen auch die gemütlichen Kühe nicht im Bild. Hier im Königsschlösser-Dorf Schwangau liegt ein Wellness- und Spa-Resort der Extraklasse. Herr im Haus, besser gesagt des ganzen Gebäude-Ensembles, ist Florian Lingenfelder. Mit Mitte Dreißig einer der jüngsten Hoteldirektoren der Republik. Seit 15 Jahren ist er bereits dabei, hat an der Seite seines Vaters Werner das Hotelbusiness von der Pike auf gelernt. In seinem modernen Wellness- und Genießer-Reich fühlt man sich ziemlich königlich aufgehoben und wird von einem sehr sympathischen, kompetenten Team auch so behandelt. Man logiert in schick renovierten Zimmern und Suiten, in drei Stilrichtungen: dezent alpin, modern romantisch oder elegant royal.

Größter Luxus: Viel Platz

Imposant ist schon das neue Entrée, Ergebnis der letztjährigen großen Umbaumaßnahmen: Ein moderner großzügiger Empfangsbereich mit schicker Lobby, in der mit zurückhaltenden Details immer wieder König Ludwig zitiert wird. Ein Blick nach oben: Die großartige schwarz-weiße Deckenmalerei eines regionalen Künstlers ist gespickt mit Hinweisen auf König Ludwig, etwa den Grundriss von Schloss Neuschwanstein oder der Wählscheibe des königlichen Telefons. An den Wänden da und dort: Hirschgeweihe, Jagdtrophäen von Vater und Sohn Lingenfelder. Aus dem Fleisch kreieren die Köche köstliche Wildgerichte. Dazu

wird der passende Tropfen aus dem mit über 250 Positionen gut bestückten Weinkeller ausgeschenkt. Der junge Hotelchef ist nicht nur Jäger, sondern auch Sammler: edle Weine sind seine Leidenschaft. Im Genuss-Reich, das sind sieben verschiedene Stuben, Vinothek sowie die Lilien Lounge & Bar mit Showküche am Schwanensee, darf der Gast all das genießen.

Florian Lingenfelder hat sein Wellness & Spa Resort nämlich in Reiche unterteilt. Platz ist der größte Luxus, allein das Wellness-Reich, das Ludwig Spa, punktet mit 6600 Quadratmetern, davon allein fast 2000 Quadratmeter Wasserfläche. Hier werden (fast) alle Wellness-, Fitness- und Entspannungswünsche erfüllt. Ein Highlight ist der Schwanensee mit Naturbadeteich, zwei Schwimmbereichen, Sportbecken und Whirlpool. Der weitläufige Wellnessgarten drumherum lädt zum Träumen ein: auf einer Liege oder in einer Allgäu-Heustadl-Cabana.

Für SPA-inside-Redakteurin Dorit Schambach war Das König Ludwig im Allgäu eine Entdeckung.

Was sind Highlights im Ludwig Spa?

Das Behandlungsangebot ist enorm vielfältig, egal ob Beautytreatment, Körperbehandlung, Farblichttherapie, Detox-Programm, unterschiedliche Massagen und Rituale, zu zweit auch in der Private Spa Suite. Ein besonderes Augenmerk erfahren hier werdende Mamas und Papas: Für Schwangere wurde ein Konzept in Zusammenarbeit mit einer erfahrenen Hebamme erstellt, das von speziellen Massagen mit einem von ihr entwickelten Öl, über Yoga bis hin zur Ernährung reicht. Apropos Yoga: Ein Wohlfühlort mit Atmosphäre ist das Yoga-Reich, das gemütliches Wohnzimmer und Rückzugsort in einem ist. Hier finden 40 Kurse wöchentlich und auch Retreats statt.

Und in Sachen Sport?

Das Sport-Reich ist eine Klasse für sich. Kompetent geleitet wird die Fit & Fun Lodge von der engagierten Nadine Haas. Sie bietet den Gästen ein Gerätetraining an, bei dem mittels eines Chip-Systems alle persönlichen Daten gespeichert sind und damit jeder Gast ein auf sich zugeschnittenes Training absolvieren kann. Außerdem: Slackline, TRX-Bänder, Faszienrolle und Slashpipe (eine Koordinations- und Krafttrainingsrolle).

DAS KÖNIG LUDWIG – WELLNESS & SPA RESORT

Am besten mit dem Auto über Ulm, dann weiter auf der A7 bis Füssen, dann sind es noch etwa zehn Minuten bis zum Hotel. Von München aus braucht man etwa zwei Stunden. Nächster Flughafen: Memmingen.

www.koenig-ludwig-hotel.de