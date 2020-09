Seit 10. September 2010 ist die beste Adresse Münchens auch die Adresse von Clarins: Das Preysing Palais in der Residenzstraße. Das Geheimnis der Clarins Pflegebehandlungen liegt in der Kombination von hochwirksamen, mit Pflanzenextrakten angereicherten Formeln und einem Behandlungskonzept, das auf mehr als 65 Jahren Erfahrung im Institut beruht: „La Méthode Clarins“. Die verwöhnende Kraft geht von den erfahrenen Händen fachkundiger KosmetikerInnen aus. Sie erhalten dafür eine spezielle, kontinuierliche Weiterbildung, die in der Welt der Schönheitsbehandlungen zu den qualitativ hochwertigsten zählt. Die Philosophie von Clarins, Kundinnenen und Kosmetikerinnen zuzuhören, ermöglicht es uns, eine Vielzahl an hochwertigen Pflegebehandlungen anzubieten, um auf sämtliche Wünsche und Bedürfnisse der Haut optimal eingehen zu können. Die Behandlung wird überdies von der Kosmetikerin jeweils individuell abgestimmt.