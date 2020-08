Der Pinienwald an der Westküste gab dem erst vor zwei Jahren eröffneten Resort seinen Namen: 7 Pines. Knapp 200 luxuriöse Suiten und ein weitläufiges Grundstück bieten den Gästen Privatsphäre. Das Highlight sind vier Cliff-Suiten mit je zwei Schlafzimmern, privatem Garten und Pool – und bester Aussicht. Im Restaurant The View werden asiatisch-mediterrane Gerichte serviert – über das glitzernde Mittelmeer reicht der Blick bis zur Nachbarinsel Es Vedrà. Wie wäre es mit einem Aperitif auf der Pershing-YachtTerrace? Oder doch lieber ein Sundowner im gemütlichen Cone Club auf den Klippen? Pure Seven, das Spa, lockt mit Dampfbad, Sauna und Pool auf 1500 Quadratmetern Fläche. Das Kempinski-Hotel, Mitglied der Leading Hotels of the World, punktet auch in Sachen Freizeit ob Tauchen oder Beach-Hopping, Ausflüge mit der gecharterten Yacht oder Flüge im Privatjet.

www.7pines.com

Das komplette Special über die schönsten Sehnsuchtsziele inklusive Vorstellung vieler Hotels wurde in SPA inside 4/2020 veröffentlicht – die auch als E-Paper erhältlich ist!