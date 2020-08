Schon von weitem ist das Portixol Hotel zu sehen. Wie ein Turm steht das fünf Stockwerke hohe Gebäude an einer Landzunge im Hafen des gleichnamigen Stadtteils – ein Logenplatz direkt am Meer, etwa 20 Gehminuten von der Altstadt entfernt. Dank des schwedischen Ehepaars Johanna und Mikael Landström ist das Hotel eine tolle Adresse für schickes skandinavisches Design, angenehmen Service, Genusserlebnisse und mediterrane Leichtigkeit. In den 25 Zimmern dominieren deshalb auch die Farben Blau und Weiß, die Möbel sind modern, schlicht und funktional. Bunte Kissen und Bezüge und wohlplatzierte Accessoires setzen heitere Akzente in der Lobby, im Restaurant und der Relax-Area am großen Outdoorpool und im kleinen Spa. Zum Lunch oder Dinner auf der Terrasse – mit Blick auf Leuchturm und Meer – gesellen sich gern Einheimische, die die abwechslungsreiche Portixol-Küche schätzen.

PORTIXOL HOTEL Y RESTAURANTE

Portixol, das ehemalige Fischerdorf, ist heute ein angesagter Place to be mit seinen Restaurants und Bars. neueste errungenschaft des hotels ist der Palma sport & tennis club im herzen des Viertels santa catalina. www.portixol.com