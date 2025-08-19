heißen die neuen Vice Presidents von Kempinski für den Bereich Product & Experience. Das Team konzipiert maßgeschneiderte Erlebnisse – von der ersten Idee über Planung und Gestaltung bis zur Umsetzung und stetigen Verbesserung. Die drei Branchenprofis berichten an Chief Product & Experience Officer Rasha Lababidi und verantworten künftig Spa und Wellness, Gästeerlebnisse sowie Gastronomie. Ziel ist, das Gästeerlebnis in allen Facetten weiterzuentwickeln und die laufende Transformation der Gruppe voranzutreiben. Kristian Toivanen ist neuer Vice President Wellness & Spa. Er war in Spitzenhotels wie The Savoy und Claridge’s in London tätig, leitete exklusive Wellness-Resorts in Europa und Südostasien und zuletzt The Aspen Tree in Thailand. Sein Schwerpunkt: das wachsende Wellness-Segment im Luxusbereich. Aurelia van Lynden übernimmt als Vice President Experiences. Sie blickt auf mehr als 13 Jahre Erfahrung in Luxusreisen und Hospitality zurück. Bei Abercrombie & Kent baute sie den Private-Client-Bereich mit auf. Später gestaltete sie bei Perowne International und Pelorus außergewöhnliche Reisen und Erlebnisse für eine anspruchsvolle Klientel. Dan Clayton wird Vice President Food & Beverage & Hospitality. Er gilt als Vordenker für innovative Gastronomiekonzepte und Erlebnisdesign. Bei der Designberatung Keane sowie zuvor bei Meraki & Modus entwickelte er Strategien für internationale Entwickler und staatliche Auftraggeber. Als Gründer und Chefredakteur von FoodSheikh, einem einflussreichen Gastronomieportal, bringt er zusätzlich kulinarisches Storytelling ein. „Dies ist ein Meilenstein“, sagt Rasha Lababidi. „Gemeinsam schaffen wir Erlebnisse, die emotional berühren, kulturell verwurzelt und unverwechselbar für Kempinski sind.“ www.kempinski.com