Fenster auf, Augen schließen und erst einmal tief durchatmen. Salzig-feuchte Meeresluft mit einem würzigen Duft von Kiefern. Und da höre ich auch schon das rhythmische Rollen der Wellen. Urlaub an der Ostsee – tut der Seele gut, aber auch der Gesundheit. Vor allem dann, wenn der Gast im Shuum gebucht hat. Das Boutique-Wellness-Hotel befindet sich im Kurviertel der Stadt Kolberg (polnisch Kołobrzeg). Das polnische Ostseebad ist vor allem für seine Solequellen bekannt. Nicht von ungefähr bietet das Shuum deshalb auch zahlreiche Fitness- und Gesundheitsprogramme an. Von hier starten die Gäste direkt zum Strandspaziergang, zum NordicWalking-Training, können joggen oder Rad fahren – Autos gibt es hier nicht. Viele Gäste, die ins Hotel kommen, wollen nicht einfach nur ein paar Tage Urlaub machen, sondern gezielt etwas für sich und ihren Körper tun. Ein Schwerpunkt des Medical-WellnessAngebots ist die Ernährungsberatung, die von Dr. med. Marzena Rypina geleitet wird. Die Ärztin hat aufgrund ihrer jahrelangen Erfahrung eine eigene Diät entwickelt, die auf der Grundlage einer ausführlichen Analyse der Körperzusammensetzung basiert. Begleitet werden kann die 7- oder 14-tägige Kur mit Yoga- und Pilateseinheiten.

Wenn es draußen stürmt

Wer ins Shuum reist, um einfach ein paar Tage Ruhe und Erholung an der Ostsee zu genießen, dem empfehle ich unbedingt eine der im Spa-Menü aufgelisteten Massagen zu buchen. Vor allem die ayurvedische Yogamassage ist einfach ein Traum und eine Spezialität des Hauses. Überhaupt ist das Spa ein herrlicher Ort, wenn sich das Ostseewetter mal von seiner stürmischen Seite zeigt. Dann ab ins Schwimmbad oder ins Jacuzzi für eine belebende Wassermassage. Danach einen entspannten Saunagang in der Bio- oder der Trockensauna und anschließend in den hübschen Ruheräumen ein gemütliches Plätzchen suchen. Und wenn Sie eine Liege an einem der bodentiefen Fenster finden, dann öffnen Sie dieses zumindest einen Spalt. Und jetzt? Augen schließen, dem Rauschen der Ostseewellen zuhören, die würzige Seeluft riechen … Herrlich, das ist Wellnessurlaub pur.

SPA-inside-Chefredakteurin Franka Hänig war nicht nur von der Nähe zur Ostsee, sondern auch von der herzlichen Stimmung im Hotel Shuum begeistert.

Gibt es außer dem Diätprogramm im Shuum weitere Gesundheitsangebote?

Ja, es gibt spezielle Detox-Kuren, Schlankheitsprogramme und Behandlungen gegen Nahrungsmittelintoleranz. Im Team sind zudem Experten der Traditionellen Chinesischen Medizin.

Wie wohnt es sich im Hotel?

Das 4-Sterne-Hotel orientiert sich mit natürlichen Materialien wie Holz, Filz und Leinen, dezenten Farben wie Beige und Grau und geraden Linien am minimalistischen Stil des skandinavischen Designs. Die behaglich eingerichteten Zimmer haben einen direkten Ausgang auf den Balkon mit Blick auf den kleinen Park (dahinter beginnt der Ostseestrand) und den Hotelgarten.

Wofür gibt es Minuspunkte?

Je nachdem, aus welcher Region angereist wird, ist die Anfahrt doch relativ lang. Als Alternative gibt es aber den Zug oder das Flugzeug.



Shuum Boutique WellneSS hotel

Von Berlin nach Kolberg sind es 280 Kilometer. Nächster Flughafen: Stettin (100 Kilometer).

www.shuumhotel.pl