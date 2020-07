Egal ob sie in Blau, in Weiß oder in Grün gekleidet sind: Die Krankenschwestern und Pfleger haben in den letzten, so besonderen und herausfordernden Wochen und Monaten Herausragendes geleistet. Haben für uns alle gekämpft, um Leben zu retten, Mut zu machen und Zuversicht zu geben.



Höchste Zeit, um einmal Danke zu sagen. Darum hat Lancôme eine europaweite Initiative ins Leben gerufen. Die Idee? Mit einer schönen Überraschung dazu beizutragen, dass sich die Krankenschwestern eine Beautyauszeit à la Lancôme gönnen können.



In Deutschland hat Lancôme darum 10 000 Produkttüten für die Krankenschwestern der Charité Berlin, der Uniklinik Köln und des EVK Düsseldorf gespendet. Eine kleine Geste, die bei allen für strahlende Gesichter gesorgt hat.