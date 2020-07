Die Intervalldiät – Effizient und gesund abnehmen

Wer möchte nicht mit Genuss essen und dabei ganz nebenbei überschüssige Pfunde verlieren? Dies gelingt ohne Verzicht oder dauerhafte Ernährungsumstellung am einfachsten mit der Intervalldiät, auch bekannt als intermittierendes Fasten. Sie ist keine Diät im herkömmlichen Sinn und auch kein neuartiger Trend. Das Fasten ist so alt wie die Menschheit, denn in der Steinzeit mussten wir uns nach der Natur richten, Nahrungsmittel waren nicht immer verfügbar. Wissenschaftliche Studien bestätigen die zahlreichen Vorteile des Kurzzeitfastens. Sie nehmen nicht nur blitzschnell ab, sondern werden dabei auch leistungsfähiger, vitaler, gesünder und genießen ein gesteigertes Wohlbefinden. Zudem wirkt sich dieses Ernährungskonzept positiv auf Krankheiten wie Krebs, Demenz oder Alzheimer aus.

Das Konzept der Intervalldiät ist einfach: An fünf Tagen in der Woche können Sie normal essen, an zwei Tagen fasten Sie. Mit den in diesem Buch enthaltenen 125 leckeren Rezepten und einem zehnminütigen Workout pro Tag gelingt Ihnen die Intervalldiät ganz leicht und schneller Erfolg ist Ihnen garantiert.

Riva Verlag, 2018

304 Seiten, 19,99 Euro