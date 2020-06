Dieses Hotel ist eine Legende. Im „Elephant“ tafelten die „großen Klassiker“ Goethe und Herder, hier plauderte Schiller, später waren auch Franz Liszt und Richard Wagner da und viele Vertreter der Bauhaus-Schule. Die Wurzeln der historischen Weimarer Luxusherberge reichen bis ins Jahr 1696 zurück, als ein Wirtshaus am Marktplatz vom fürstlichen Mundschenk Christian Andreas Barritig gegründet wurde. Lange ist das her, längst steht ein anderes Gebäude in prominenter zentraler Stadtlage. Doch der Anspruch, für Gäste nur das Beste zu bieten, ist geblieben. Seit dem jüngsten Umbau und der Neueröffnung Ende 2018 gibt es rund 100 Zimmer und Suiten. Das Restaurant AnnA im Erdgeschoss serviert authentische und unkomplizierte Thüringer Küche. Beliebt bei Hotelgästen ebenso wie bei Weimarern ist die Bar im großen Lichtsaal, wo am Abend leckere Cocktails serviert werden.

HOTEL ELEPHANT

Das elegante Haus liegt direkt am Marktplatz und ist Mitglied der Autograph Collection. www.hotelelephant.de

