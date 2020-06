Sie sind sich noch unschlüssig, was das Familienhotel alles haben soll, damit es Ihre Kinder glücklich macht? Punkten beim Nachwuchs können Sie garantiert, wenn das Hotel Tiere hat. So bietet das Alpenresort Schwarz (www.schwarz.at) in Tirol gleich eine ganze Minifarm, bei der die Kinder auch mithelfen können. Im oberjoch Familux Resort (www.oberjochresort.de) im Allgäu geht es ebenfalls tierisch zu. Highlight im Streichelzoo sind die beiden Alpakas Picasso und Puschkin, aber auch die beiden Zwergponys Max und Moritz, der Esel Emil und eine Ziegenfamilie freuen sich auf die Kinder. Familienurlaub mit Ponys, das bietet das Elldus Resort (www.elldus.de) im Kurort Oberwiesenthal im Erzgebirge. Neben Reitstunden im Freien oder in der neuen Reithalle und Ponywanderungen gibt es auch Hippolini-Kurse, ein reitpädagogisches Lehrkonzept, das speziell für Kinder entwickelt wurde.

