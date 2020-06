Wer durch die Türen des Sonnenalp Resorts kommt, betritt eine eigene Welt. Eine Welt der Superlative, die gerade ihren 100. Geburtstag feierte. Seit dieser Zeit wird im Ofterschwanger Tal Gastlichkeit gepflegt – mit Beharrlichkeit, Weitblick und viel Herz. Bereits die Urgroßeltern von Michael Fäßler, dem heutigen Gastgeber, begannen mit der Bewirtung von Gästen am Rande des Moores – worüber die Einwohner lange Zeit ihre Köpfe schüttelten. Und das erst recht, als die Fäßlers noch dazu auf die Idee kamen, Zimmer anzubieten. Und Moorbäder! Wenn man so will, wurde damit das heutige Wellnessresort begründet.

Ein Ferienresort der Luxusklasse

Als ausgebildeter Kneipp-Bademeister stellte Ludwig Fäßler, aus der zweiten Fäßler-Generation, die Philosophie des Allgäuer Pfarrers Sebastian Kneipp in den Vordergrund und legte den Grundstein für den Gesundheitstourismus im Allgäu. 1956 schließlich eröffnete in der Sonnenalp Deutschlands erstes Hotelschwimmbad mit Sauna. Erneut ein Meilenstein. Die dritte Generation sah erst einmal schweren Zeiten entgegen: Ein Großbrand zerstörte das komplette Haupthaus. Dennoch waren es die Eltern des jetzigen Hoteliers Michael Fäßler, Gretl und Karlheinz Fäßler (auf dem Foto links), die die Vision eines Ferienresorts mit familiärem Luxus, ungezwungener Atmosphäre und einem vielfältigen Angebot für ihre Hotelgäste verwirklichten. Außerdem gründeten sie das Skigebiet am Ofterschwanger Horn, den ersten hoteleigenen Golfplatz und trieben die Entwicklung der eigenen Sonnenalp-Sportwelt mit Indoor- und Outdoor-Tennis-Anlagen voran. Auch die Eröffnung der „Shoppingwelt“ – ein in das Hotel integrierter Bereich mit zwölf edlen Boutiquen – sowie der Bau des größten HotelFreibads Deutschlands entstand unter ihrer Leitung. Heute nun führen Michael Fäßler und seine Frau Anna-Maria die Sonnenalp. Inzwischen gilt die als größter Arbeitgeber im Tourismus im gesamten Allgäu und Flaggschiff der dortigen Hotellerie. Insgesamt vier Gesellschaften mit den Geschäftsfeldern Hotel, Shopping, Golf und Wäscherei zählen zum Imperium und bieten 500 Menschen einen Arbeitsplatz. Gerade eben wurden rund 30 Millionen Euro in die Hand genommen, um dem Resort einen frischen Anstrich und den Gästen viele neue Annehmlichkeiten zu bescheren.

Eine große Fangemeinde

Wer zum ersten Mal in die Sonnenalp reist, spürt bereits beim Einchecken das besondere Feeling. Die Begrüßung ist so, als wäre man nur kurz weg gewesen und nun wieder zuhause. Bei den meisten Gästen trifft das auch zu, denn 80 Prozent des Hotels sind tatsächlich Stammgäste. Manche Familien kommen gleich mehrfach im Jahr nach Ofterschwang und manche seit Generationen. Apropos Familien: Willkommen sind tatsächlich Gäste ab dem ersten Lebensmonat. Sie werden liebevoll in der Kinderbetreuung umsorgt, damit die Eltern das riesige Angebot im Spa nutzen können. Sobald der Sommer Einzug im Tal hält, wird dort der neue Wellness-Park im Freien die Attraktion. Aber auch das super ausgestattete Fitnessstudio und die Profi-Kurse wie Spinning, die hochkarätigen Anwendungen im Beauty- und im Medical-Wellness-Bereich (es gibt ein eigenes Arzt-Team) sind einfach eine eigene Klasse, nämlich die Spitzenklasse der Sonnenalp.

SONNENALP RESORT

Das weitläufige Resort ist eingebettet in ein sonniges Tal wenige Fahrminuten von Ofterschwang entfernt.

