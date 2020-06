Aufopferungsbereit, mitfühlend und mit einem grenzenlosen Wunsch Mitmenschen zu helfen – in den vergangenen Monaten erwiesen sich Ärzte, PflegerInnen und Krankenschwestern abermals als unabdingbare Pfeiler der Gesellschaft.

Londons Duftexperte Molton Brown spricht im Hinblick auf den bedingungslosen Einsatz medizinischer Fachkräfte in der COVID-19 Krise seinen Dank an die Klinik Bogenhausen in München aus. Die Brand spendet rund 2.800 Handpflegeprodukte in Form von Hand Washes, Hand Lotions und Hand Creams, die sowohl zur Hygiene beitragen, als auch beanspruchte Hände intensiv pflegen sollen. Bekannt für außergewöhnliche und individuelle Duftkreationen erfreuen die Produkte bei jeder Wäsche und Pflege mit einem wohlriechenden Duft, der einen Hauch Luxus in den Krankenhausalltag bringt.